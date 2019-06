Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron a declarat miercuri ca nu crede «nici in confruntare sterila, nici in ințelegere sterila» cu Angela Merkel, ci «intr-o confruntare fertila», cu scopul de «a construi un compromis la nivel european». Angela Merkel recunoaște intr-un interviu acordat ziarelor «Suddeutsche Zeitung»; «The…

- „Acesta este Manfred Weber, un om care iubește Romania, care respecta PNL. A fost, doar in ultimele doua luni, de trei ori in Romania. Ultima data l-ați vazut la Sibiu. Un om care militeaza pentru o Europa cu o singura viteza, spre deosebire de Emmanuel Macron, aliatul domnului Cioloș, respectiv…

- Negociatorul-șef din partea UE la discuțiile cu Londra privind plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeana spune intr-un interviu acordat publicatiei «Journal du Dimanche» (JDD), reluat și de «Le Monde», ca dorește sa ramana implicat in activitațile europene și dupa alegerile de la sfarșitul lunii…

- Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din Parlamentul European, vine la Bucuresti, la finalul campaniei pentru alegerile europarlamentare, la mitingul organizat de Alianta USR-PLUS. Este o lovitura pentru partidul lui Calin Popescu Tariceanu, care face parte din familia europeana a ALDE. In urma alegerilor…

- Premierul francez Edouard Philippe a anuntat miercuri lansarea unui ''concurs international de arhitectura pentru reconstructia flesei'' catedralei Notre-Dame, distrusa in incendiul care a devastat edificiul luni seara, informeaza AFP si DPA. Obiectivul acestui demers este ''de a dota Notre-Dame cu…

- Un incediu de proportii a izbucnit la catedrala Notre-Dame din Paris luni dupa amiaza. Acoperisul cladirii a fost distrus si s-a prabusit. Nu au fost victime. ”Notre-Dame in flacari. Emoții in toata țara. Ma gandesc la toți catolicii și la toți francezii. Ca toți compatrioții noștri, sunt trist in seara…

- Emmanuel Macron a ajuns, luni noapte, la locul dezastrului. Președintele francez a declarat ca "ce era mai rau a fost evitat, structura principala a Catedralei Notre-Dame ramanand intacta in urma incendiului care a mistuit o parte din simbolul Franței. El a promis ca va lansa o schema de strangere de…

- Fotografiile spun foarte multe. Joi seara la Bruxelles, reprezentantul permanent al Bulgariei la UE, Dimitri Tancev, a postat pe Twitter o fotografie pe care a intitulat-o "Pe coridoarele Consiliului European Articolul 50", relateaza The Guardian citat de Rador. Într-un joc de lumini…