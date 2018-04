Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca suntem cu totii oameni liberi in redactia Newsweek Romania, mai si polemizam uneori… Razvan Chiruta scrie ca ne meritam soarta de vreme ce, desi ne vaicarim ca n-are cine sa ne scape de PSD, gasim nod in papura oricarui partid nou aparut. Ca initiativa politica anuntata de fostul premier Dacian…

- 16.036 de oameni au cerut sa devina membri ai noului partid Miscarea Romania Impreuna imediat dupa ce inregistrarea acestuia va fi confirmata de Tribunalul București, anunța Alin Cristian Mituța, director executiv al Platformei Romania 100 și fostul șef de cabinet al lui Dacian Cioloș la Guvern. Alin…

- Alin Mituta, unul dintre liderii „Miscarea Romania Impreuna“, partidul lansat vineri de Dacian Ciolos, a anuntat, pe Facebook, ca peste 26.000 de persoane s-au inscris “cu nume si prenume” pe siteul formatiunii politice in primele doua zile dupa lansarea oficiala. Din cei 26.000, peste 16.000 au cerut…

- Prima reacție din USR, dupa anunțul de dpeunere a actelor pentru noul partid al fostului premier Dacian Cioloș, Mișcarea Romania Impreuna. Presedintele USR, Dan Barna a scris pe pagina sa de Facebook, ca drumul lui Dacian Ciolos, al lui Vlad Voiculescu si al membrilor RO100 “este comun cu al USR”. ”Suntem…

- Fostul ministru pentru dialog social in guvernul condus de Dacian Ciolos, Violeta Alexandru, a anuntat, sambata, ca va inceta colaborarea cu "echipa Ciolos", dupa anuntul fostului premier privind infiintarea partidului "Miscarea Romania Impreuna". Ea a afirmat ca "orice noua constructie politica…

- Imediat dupa ce Dacian Ciolos a anuntat ca a depus actele pentru infiintarea noului sau partid, Miscarea Romania impreuna, izbucneste si primul scandal. Cei de la Platforma Civica pentru drepturi si libertati iMPREUNa sustin ca Ciolos le-a „confiscat” denumirea si ameninta ca vor utiliza toate caile…

- Dupa ce fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, ca a depus la tribunal cererea de infiintare a partidului „Miscarea Romania Impreuna”, apare o prima ruptura care ar putea cauza probleme pe viitor. Anunțul a fost facut de un fost membru al echipei de cabinet.

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a postat, sambata, pe Facebook, o imagine cu simbolul noului partid infiintat de fostul premier Dacian Ciolos, Miscarea Romania Impreuna, despre care spune ca este logo-ul care va aparea pe buletinele de vot. Vezi in text ...

- Dupa congresul Partidului Social Democrat, viața politica din Romania pare sa fii prins din nou avant. PSD a decis sa desfașoare un ultim atac frontal asupra Justiției ceea ce ne da speranța ca intr-un fel sau altul, povestea se va sfarși odata. USR a inceput campania de strangere de semnaturi impotriva…

- "Orice noua constructie politica neclarificata doctrinar confuzeaza electoratul, un electorat sufocat de modelul populist promovat de PSD-ALDE, canibalizeaza opozitia de astazi, mai ales USR. Voturile se vor risipi. Platim un pret prea mare in conditiile in care, oricum, la un moment dat, opozitia…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, noul partid, denumit Miscarea Romania Impreuna. Acesta a anuntat ca a depus documentele de infiintare la Tribunalul Bucuresti. Printre membrii fondatori se numara Dragos Pislaru, Vlad Voiculescu si Liviu Iolu.

- Partidul lui Cioloș este contestat deja. Platforma civica ”Impreuna” spune ca i s-a furat denumirea și olicita incetarea imediata a folosirii denumirii de catre orice om politic care incearca sa confiște denumirea IMPREUNA. Noul partid al lui Dacian Cioloș, fostul premier tehnocrat se numește Mișcarea…

- Platforma „Impreuna”, lansata in septembrie 2017 si din care fac parte mai multe organizatii civice, acuza de plagiat partidul a carui infiintare a fost anuntata, vineri, de Dacian Ciolos si vorbeste despre „confiscarea denumirii”.

- "Platforma Civica pentru drepturi si libertati Impreuna denunta tentativa inadmisibila de confiscare a denumirii noastre si constata atat lipsa acuta de imaginatie politica a fondatorilor unui partid care confisca denumirea noastra de Impreuna, cat si lipsa cronica de legitimitate populara daca este…

- Partidul "Miscarea Romania Impreuna" va participa la toate alegerile, incepand cu cele europarlamentare, a declarat vineri fostul premier Dacian Ciolos, adaugand ca formațiunea sa va colabora cu cei toți cei care ii impartașesc valorile.

- Partidul "Miscarea Romania Impreuna" va colabora cu acele formatiuni care impartasesc aceleasi valori, a declarat vineri fostul premier Dacian Ciolos, lider fondator al formatiunii. El a spus ca prin constituirea noului partid doreste sa propuna "un vehicul" celor care care impartasesc cinstea si onestitatea.…

- Fostul sef al Guvernului tehnocrat a anuntat, vineri, ca a depus la instanta documentatia necesara pentru infiintarea unui partid. Formatiunea politica, desprinsa din proiectul “Platforma Romania 100”, se va numi Miscarea Romania Impreuna (cu sigla RO+), iar Dacian Ciolos va fi presedinte fondator.…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu, unul dintre fondatorii partidului Mișcarea Romania Impreuna, a anunțat ca intenționeaza sa candideze la alegerile pentru Primaria Capitalei din 2020. Anunțul a venit in ziua in care Dacian Cioloș a anunțat lansarea partidului din care face parte și Voiculescu.…

- Vlad Voiculescu va candida la alegerile locale din 2020. Fostul ministru al Sanatații a facut anunțul vineri dimineața, in cadrul unei emisiuni radio. „Da, in momentul asta m-am enervat suficient. O sa fac tot ce tine de mine”, a spus Vlad Voiculescu, vineri, in emisiunea „Morning Glory” a lui Razvan…

- "Da, in momentul asta m-am enervat suficient. O sa fac tot ce tine de mine”, i-a raspuns Vlad Voiculescu lui Razvan Exarhu in emisiunea „Morning Glory”, informeaza News.ro.Vlad Voiculescu, 35 de ani, a initiat „reteaua citostaticelor”, alcatuita din voluntari care timp de mai multi ani…

- ”In decembrie anul trecut am anunțat ca din platforma Romania 100 se va desprinde un partid politic. Vreau sa va anunț ca astazi de dimineața a fost depusa la tribunal cererea de inregistrare a unui nou partid politic ieșit din platforma. Este vorba de partidul ”Mișcarea Romania Impreuna”. Am decis…

- Fostul ministru al Muncii, Dragoș Pislaru, susține ca noul partid anunțat de Dacian Cioloș va participa la alegerile pentru europarlamentare in 2019 cu proprii candidați. Pislaru, membru al Platformei Romania 100, a spus la Realitatea TV ca actele pentru transformarea platformei in partid politic vor…

