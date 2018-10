Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna (RO+), spune ca "o demisie de urgenta" a prim-ministrului Viorica Dancila "ar fi un minim act de bun-simt". Intr-un comunicat transmis miercuri, Miscarea Romania Impreuna afirma ca dezbaterile din Parlamentul…

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna, a declarat ca Guvernul pe care l-a condus a adoptat OUG 6/2016 in urma unei decizii a CCR si actul normativ a fost ulterior aprobat printr-o lege in Senat. Liviu Dragnea a replicat ca prin aceste declaratiil, fostul premier…

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna, a declarat ca Guvernul pe care l-a condus a adoptat OUG 6/2016 in urma unei decizii a CCR si actul normativ a fost ulterior aprobat printr-o lege in Senat, iar acum, dupa doi ani, se incearca in Camera Deputatilor sa se…

- Dacian Cioloș, liderul Mișcarii Romania Impreuna, spune ca PSD incearca sa ascunda lucrurile care s-au petrecut in ziua de 10 august și care au dus la reprimarea violenta a unui protest pașnic. Politicianul mai spune și ca inițiativa PSD de a bloca audierile in cadrul Comisiei de aparare indica faptul…

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna (RO+), Dacian Ciolos, a afirmat, vineri seara, intr-o postare pe Facebook, ca Guvernul a scapat complet de sub control raspandirea pestei porcine africane (PPA), iar consecintele sunt extrem de grave pentru Romania, deoarece consumatorii ...

- Presedintele fondator al Miscarii România Împreuna (RO+), Dacian Ciolos, a afirmat, vineri seara, într-o postare pe Facebook, ca Guvernul a scapat complet de sub control raspândirea pestei porcine africane (PPA), iar consecintele

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna (RO+), Dacian Ciolos, a afirmat, vineri seara, intr-o postare pe Facebook, ca Guvernul a scapat complet de sub control raspandirea pestei porcine africane (PPA), iar consecintele sunt extrem de grave pentru Romania, deoarece consumatorii de pe piata…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a vorbit, luni, la Miercurea Ciuc, cu presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, despre utilizarea limbii maghiare in scoli si justitie, dar si despre situatia si reprezentarea minoritatii maghiare din Romania.