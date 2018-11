Cioloș îl mustră pe Iohannis: „Lumea așteaptă mai mult decât permite Constituția!” Sa fie mult mai datator de incredere! „Eu știu ca domnul Iohannis ține foarte mult la a respecta Constituția. E un om drept, e probabil și caracterul dansului și profilul dansului, și apreciez asta, am apreciat asta de multe ori și pe perioada in care am fost prim-ministru. Cred insa ca Președintele Romaniei, in momentul de fața, are nevoie sa fie, sau romanii au nevoie ca Președintele Romaniei sa fie mult mai datator de incredere ca iși foloseste prerogativele in așa fel incat sa apere cu toate mijloacele pe care le are statul de drept și sa dea acest semnal foarte mult. Poziția de Președinte,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

