Cioloș, ”Guvernul meu”. Ghiță: Ponta era propus spre tăiere „Daca va aduceți aminte PSD și Ponta jucau destul de abil politic. Televiziunile și presa libera reușeau sa puna toate aceste lucruri intr-o lumina buna, contracarau cealalta parte a presei care facea propaganda neagra de dimineața pana seara. Ponta nu ii asculta. Probabil președintele pe de o parte, Coldea pe de o parte, alții pe de alta parte, iși doreau postul de premier. Sunt mulți bani și multa putere acolo. Cred ca unii il doreau premier pe Dancu, Dragnea se dorea pe el, Iohannis ați vazut il dorea așa cum voia Ambasada pe Cioloș. Fiecare avea jocul lui. Din acel joc, s-a intamplat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit afirmațiilor fostului deputat, SRI și DNA s-au implicat atat in alegerile prezidențiale cat și in schimbarea Guvernului Victor Ponta. Fiecare grupare avea un favorit pentru a ocupa Palatul Victoria, dar a caștigat „ambasada”. Legat de alegerile pentru Primaria Capitalei, Sebastian Ghița spune…

- "Pe ei nu ii intereseaza corupția. ”Hai, da-ne pe unul mare și tu scapi!”, asta le spuneau procurorii. Domnul Maior a confirmat, la Comisie, intalnirile dintre mine, doamna Kovesi și dansul in sediile SRI. In general, Florian Coldea se intalnea, o chema, discuta cu Kovesi și mulți alții eram și noi…

- Fostul deputat a afirmat ca inca din 2013 DNA Ploiești ”pregatea deja ceva” și nu dupa alegeri așa cum s-a precizat inițial. Acesta a explicat și de ce. „Din 2013 primisera ordin pe unitate și intrebau daca de Ghița sau de Ponta știe ceva. Se pregateau deja. Ponta intrase intr-un mic conflict…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times, scrie Mediafax.Ministrul german de Externe a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca se bucura ca se „desecretizeaza relatia nepotrivita care exista intre liderii PSD si conducatorii diferitelor institutii de siguranta nationala”, afirmand ca „teoreticienii statului paralel” arata ca acesta a fost creat de PSD, informeaza Romania tv."Nu…

- "Nu cunosc (...) Vad ca pana una alta se desecretizeaza relatia nepotrivita care exista intre liderii PSD si anumiti conducatori ai diferitelor institutii de siguranta nationala. Am vazut cum se dau in gat reciproc Dragnea si Ponta (...), Gabi Oprea nu a spus nimic, dar am vazut ca s-au facut referiri.…

- Inca o persoana a murit din cauza gripei, fiind vorba despre un barbat de 66 de ani, din judetul Satu Mare. Numarul deceselor inregistrate de la inceputul acestei ierni din cauza virusului gripal a ajuns la 102, conform datelor transmise vineri de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a declarat, intr-un interviu MEDIAFAX, ca primele semnale de implicare ale SRI in politica au aparut in anul 2012 si toate partidele au fost de interes, dupa ce Marian Vanghelie a spus ca Ponta si Maior faceau liste cu cei care trebuie arestati din PSD."Fac…

- „In septembrie, octombrie, imi spune Gabi Oprea: <>. Dancu urma sa fie premier in locul meu. (...) Era prietenul lui cel mai bun atunci si Vasile Dancu este un om acceptat. (...) paticipa la intalniri. E bun prieten si cu Maior si cu Coldea si cu ceilalti, cu Ghita. (...) Aici e meritul lui…

- Fostul premier Victor Ponta susține, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, ca nu a fost la intalnirea pe care o invoca Sebastian Ghița, cu Laura Codruța Kovesi. Ponta este convins ca Sebastian Ghița mai are multe de spus.”Sebastian Ghița a aratat, deocamdata, un lucru pe care eu l știam…

- Ce au in comun Dragnea, Ghita, Ponta, Oprea, Udrea etc.? Sunt simple clone ale unui model de politician care a populat scena publica in ultimii 10-15 ani: corupt, tupeist, imoral. Sunt oameni care au batut de buna voie si nesiliti de nimeni la portile SRI, oferindu-se voluntar sa fie „indrumati“ si…

- "Doamna Kovesi este alaturi de o doamna frumoasa si un domn mai carunt", a constatat Ion Cristoriu. "...membri ai familiei mele", a replicat Ghita, spunand ca mai erau "niste persoane", incaperea fiind la el acasa, la Ploiesti. Ghita a mai spus ca nu a avut "nicio relatie sentimentala" cu Kovesi si…

- Fostul social-democrat iese la rampa, pe fondul recentelor contre din razboiul declarativ dintre Dragnea si Ponta. Marian Vanghelie a invocat faptul ca Ponta, socrul sau, Ilie Sarbu, dar si fostul sef al SRI, George Maior, ar fi negociat “o lista a arestarilor” pe care ar fi figurat nu mai putin de…

- "Dragnea nu vrea sa se afle cum se lupta el cu statul paralel. Cum vedea ca ma urc in mașina, venea la mine și ma intreba: ”Te duci la baieți?” Și eu ii ziceam: ”Dar, ce treaba ai tu, Liviule?”. Nu scapam de el. Era disperat, sa fie acolo, sa puna și el, sa mai afle ceva. Dragnea a fost la mine, la…

- "Dragnea nu vrea sa se afle cum se lupta el cu statul paralel. Cum vedea ca ma urc in mașina, venea la mine și ma intreba: ”Te duci la baieți?” Și eu ii ziceam: ”Dar, ce treaba ai tu, Liviule?”. Nu scapam de el. Era disperat, sa fie acolo, sa puna și el, sa mai afle ceva. Dragnea a fost la mine,…

- Manda a sustinut ca in cadrul audierilor au fost discutate mai multe subiecte, printre care deciziile CSAT cu privire la SRI, mandatele de siguranta nationala si despre relatia lui Coldea si a SRI cu partidele politice, cu Guvernul, cu DIICOT si cu Alina Bica. Intrebat daca Florian Coldea…

- Ministerul Public va investi intr-un soft ce va transforma in scris declaratia martorului, suspectului, inculpatului Procurorul general Augustin Lazar a anuntat ca Ministerul Public va investi intr-un soft care va transforma in scris ceea ce declara martorul, suspectul sau inculpatul. "Doresc…

- LIVE - Populismul si extrema drepta castiga teren in inima Europei. Analiza alegerilor din Italia Profesorul Valentin Naumescu, de la Facultatea de Studii Europene, este invitatul jurnalistului Mihai Moga, la Realitatea FM, de la ora 13:00. Emisiunea poate fi ascultata în direct la Realitatea…

- Traian Basescu a transmis, miercuri, un mesaj cu titlul „Salvati-l pe Daddy”, pe Facebook, in care anunța ca nu se mai prezinta la audieri, in contextul in care majoritatea PSD-ALDE a decis sa respinga solicitarea USR de audiere a lui Liviu Dragnea. Traian Basescu mentioneaza pe Facebook ca, in mod…

- 1. Generalisimul Coldea i-a jurat credinta vesnica lui Basescu si l-a tradat. 2. Generalisimul Coldea i-a jurat credinta lui George Maior si l-a tradat. 3. Dragnea a jurat credinta PSD-ului si l-a tradat. 4. Kovesi a jurat credinta vesnica puternicilor Basescu, Udrea, Ponta, Maior, Oprea, Ghita si……

- Fostul sef al Guvernului a venit luni dimineata la instanta, motivul prezentei sale la Curtea Suprema avand legatura cu unul dintre cauzele ce il vizeaza pe fostul deputat, aflat actualmente in Serbia. Dupa ce a dat declaratii in calitate de martor, in fata instantei, fostul premier a ales sa nu faca…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca știa de faptul ca se falsificau probe la DNA Ploiești și se declara dezamagit de faptul ca nu s-au luat masuri in acest caz. ”Eu am știut ca in dosarele mele de la Ploiești sunt probe falsificate, dar nu aveam capacitatea sa demonstrez acest lucru, iar prin inregistrarile…

- Fostul premier a afirmat ca știa de faptul ca se falsificau probe și este dezamagit de faptul ca nu s-au luat masuri in acest caz. "Eu am știut ca in dosarele mele de la Ploiești sunt probe falsificate, dar nu aveam capacitatea sa demonstrez acest lucru, iar prin inregistrarile facute de Vlad…

- Fostul deputat Vlad Cosma a publicat un comunicat prin care prezinta o transcriere a unei discutii intre procurorul Mircea negulescu si o persoana care trebuia sa-l convinga pe Cosma sa faca denunturi sub identitate protejata. ”Poza pe care am prezentat-o reprezinta dovada faptului ca nu am fost de…

- „L-a adus pe Tudorel Toader din vacanta din Japonia ca sa spuna ca mai vedem joia viitoare, a dat fuga la Cotroceni, ascuns in fustele Vioricai Dancila, sa se roage - degeaba - de Iohannis, a convocat CEX al PSD sa puna presiune, dar nu a avut curaj sa deschida subiectul Kovesi - si acum o sa ne spuna…

- Liviu Dragnea va fi cel care va deconta nerevocarea lui Kovesi din funcție, considera Cozmin Gușa, care subliniaza ca acesta este și motivul pentru care liderul social-democrat a stabilit o data atat de apropiata pentru Congresul PSD. Președintele nu are cum sa o revoce pe Kovesi, indiferent…

- Jurnalistul de la "Adevarul" Liviu Avram afirma, intr-o postare pe Facebook, ca discuțiile dintre Vlad Cosma, procurorul Portocala și șeful DNA Ploiești vizau nu falsificarea unor probe, ci disimularea modului real in care documentele au ajuns in posesia DNA Ploiești. Disimularea s-a operat prin…

- Social-democrații au reacționat dupa ce Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrarile in care fostul deputat PSD Vlad Cosma acuza procurorii DNA Ploiești ca ar fi falsificat dovezi in dosare in care este vizat și afaceristul fugar Sebastian Ghița. ”Aici nu e vorba despre cine este intr-o anumita…

- Fostul premier, Victor Ponta, a pus in perspectiva problema falsificarii probelor la DNA Ploiești, Dupa ce intreg scandalul a ieșit la iveala, fostul lider al Partidului Social Democrat a subliniat faptul ca speranțele sale sunt minime in ceea ce privește o acțiune dreapta care sa fie luata de autoritațile…

- "Eu am fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca am sprijinit Guvernul PSD condus de Grindeanu/ Mihai Chirica a fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca a sprijinit Guvernul PSD condus de Tudose! Dragnea, ca orice PD-ist de la Scoala lui Basescu face curatenie in Partid pe principiul "niciun pesedist…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni pentru agentia de presa MTI ca "Guvernul maghiar urmareste cu atentie sporita procesul de reinfiintare al liceului romano-catolic din Targu Mures, si are incredere in promisiunea liderului coalitiei politice de la Bucuresti,

- Liderul PSD vine cu noi precizari in scandalul iscat in jurul SPP si dezminte vehement zvonurile aparute in spatiun public, potrivit carora demnitarii ar fi obligati sa fie protejati de respectivul serviciu.Citeste si: Calin Popescu Tariceanu, prima reactie in scandalul SPP: Vicepremierul…

- Fostul premier Victor Ponta, deputat independent, se arata contrariat fata de faptul ca nu raspunde nimeni de "toate abuzurile si dosarele politice evidente" instrumentate de o serie de procurori, declaratie facuta in contextul in care procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura.…

- Carmen Dan, ministrul propus pentru Afaceri Interne (MAI), a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in comisia de specialitate din Parlament, cu 20 de voturi "pentru" si 9 "impotriva".Citeste si: Iohannis, PRESAT sa ia o decizie privind Guvernul: Dragnea si Tariceanu, scrisoare de ULTIM MOMENT…

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul ALDE, Anton Anton, pentru functia de ministru al Energiei, cu 44 de voturi „pentru” si 13 „impotriva”. Ministrul propus al Energiei, Anton Anton,…

- Dragnea anunța ca cei cercetați penal vor face parte din Guvern: Am hotarat sa tinem cont de voturile romanilor si sa ne facem noi Guvernul, a spus liderul social-democrat, luni, la sediul central al partidului, dupa ședința CEx in care s-a discutat programul de guvernare. Intrebat daca membrii PSD…

- Jurnalistul Dan Tapalaga avertizeaza ca imediat dupa validarea in functia de premier a Vioricai Dancila, Guvernul va emite mai multe ordonante de urgenta prin care va incerca sa-l scape pe Dragnea de justitie. Astfel, ar urma sa fie emise OUG pentru dezincriminarea abuzului in serviciu si pentru desfiintarea…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și s-a adresat Ministerului Sanatații in legatura cu situația cadrelor medicale și a farmaciștilor care au promovat examenul de rezidențiat, dar nu le-a fost confirmat titlul de medic, medic dentist sau farmacist, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- Politologul Andrei Țaranu a declarat, la ”Interviurile Libertatea Live”, ca președintele Klaus Iohannis se concentreaza pe caștigarea celui de-al doilea mandat, drept pentru care este permanent pregatit pentru coabitarea cu PSD. ”Depinde ce iși dorește președintele Iohannis. Sa fie un președinte-jucator,…

- El a spus ca dupa "elevul lui Coldea", este posibil sa urmeze "secretara lui Coldea". Mircea Badea a mai declarat ca PSD nu a invațat nimic din eșecul USL. [citeste si] "Avem mari șanse ca dupa elevul lui Coldea - pentru ca Mihai Tudose ne-a zis ca Florian Coldea i-a fost profesor -…

- La sedinta Comitetului Executiv National (CExN) de luni se poate stabili daca Guvernul este al tarii sau al PSD, iar acest lucru poate fi clarificat prin modul in care va fi tratata disputa dintre premier...

- Tudose, atac furibund la Carmen Dan: Cu un ministru care-și permite sa ma minta nu mai am ce lucra Premierul Mihai Tudose susține ca ministrul de Interne, Carmen Dan, l-a mințit informandu-l ca, daca l-ar fi demis pe șeful Poliției așa cum ea solicitase, cel propus sa-l inlocuiasa iși dorea aceasta…

- Centenarul neputinței noastre O luam de la capat, marți, cu prima emisiune din acest an. Prima Editie, pe 09 ianuarie 2018, incepem un NouSezon-Jocuri de Putere. Mai devreme cu 5 zile ca anul trecut. Incepem un Nou An. Dar ce an! Și ce peisaj! Un veac de intensitate ciopârțit în doar…

- "O luam de la capat, marți, cu prima emisiune din acest an. Prima Editie, pe 09 ianuarie 2018, incepem un NouSezon-Jocuri de Putere. Mai devreme cu 5 zile ca anul trecut. Incepem un Nou An. Dar ce an! Și ce peisaj! Un veac de intensitate cioparțit in doar un an de imbecilitate. Caci aceasta a fost…

- Elena Udrea are o noua ieșire exploziva. Ea susține ca jurnaliștii Ioana Ene Dogioiu și Dan Tapalaga ar scrie la ordinul fostul prim-adjunct al SRI, Florin Coldea, iar ultima informație lansata de Coldea in spațiul public este o promisiune ca Elena Udrea va fi condamnata in acest an.Citește…

- Legea Statutului Casei Regale a Romaniei pare a fi cel mai recent scandal intre premierul Mihai Tudose și coaliția care l-a propulsat spre Palatul Victoria. Spun ”coaliția” pentru ca recent, pe 8 noiembrie, legea a fost scoasa de la naftalina de Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea. Scandalul a…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca, desi intrarea Romaniei in zona euro este extrem de importanta, nu a sesizat o dorinta in acest sens din partea tuturor Guvernelor, fie ca a fost vorba de Ponta, Cioloș, Grindeanu sau actualul guvern condus de Mihai Tudose. Șeful statului a aratat…