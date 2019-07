Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PMP, Eugen Tomac, spune ca partidul sau va depune în toamna un proiect de lege prin care toți cei care violeaza sau ucid minori sa fie condamnați la închisoare pe viața.Ce scrie Tomac pe Facebook:”Crima de la Caracal scoate în evidența o problema…

- Implicarea, atentia si profesionalismul medicilor Policlinicii Baba Novac ne-au demonstrat ca orice pacient poate fi tratat cu demnitate si eficienta, prin proceduri blande, netraumatizante si adaptate conditiilor medicale particulare ale fiecaruia dintre ei. Ne-au calcat pragul cabinetului pana acum…

- In epoca “Facebook-ului oficial” si a status-urilor cu selfie-uri, devine din ce in ce mai obisnuit sa postam frecvent despre viata noastra si chiar despre relatia noastra de cuplu. S-a creat o perceptie comuna conform careia, daca un lucru important din viata noastra nu se regaseste si in mediul virtual,…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, spune ca partidele care au depus motiunea de cenzura "vor doar sa darame, dar nu sunt in stare sa construiasca nimic". "Ce vor sa faca pentru romani cei care au depus moțiunea impotriva Guvernului? Nimeni nu raspunde la aceasta intrebare. Orban zice ca ar vrea…

- Zice un deputat USR - Tudor Pop, aflat probabil sub influența altor arome A doua saptamana dupa ce au obtinut un scor istoric in alegeri alaturi de PLUS, cei de la USR s-au gasit in mijlocul unei furtuni politice. Motivul: un proiect de lege anti-tutun , care prevede ca reclamele la tigari si sponsorizarea…

- Noa Pothoven, adolescenta din Olanda, care a ajuns in atenția presei din intreaga lume dupa ce s-a spus ca a primit dreptul de a fi eutansiata, a murit de fapt din alte cauze. Noa Pothoven, tanara in varsta de 17 ani, a dezvaluit lumii intregi drama sa in paginile unei carți autobiografice, „Sa caștigi…