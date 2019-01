Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș susține intr-un mesaj pe Facebook ca stenograma ședinței de guvern din data de 31 ian. 2017 arata ca guvernul condus de Sorin Grindeanu a adoptat legea privind recursul compensatoriu și ii ia apararea Ralucai Pruna. De asemenea, il ataca pe actualul ministru al justiției, Tudorel Toader,…

- Fostul premier Dacian Cioloș a scris miercuri pe Facebook ca ”Executivul Grindeanu a adoptat pe repede înainte proiectul de lege a recursului compensatoriu pe care acum nu și-l asuma”, iar Legea a fost inițiata la propunerea lui Florin Iordache. Fostul premier Sorin Grindeanu vine…

- Dacian Ciolos prezinta documentul care dovedeste ca recursul compensatoriu a fost trimis spre aprobare in Parlament la initiativa lui Florin Iordache, pe cand acesta era ministru al Justitiei. Iordache a cerut in guvern ca recursul sa fie „adoptat de urgenta”. „Stenograma sedintei de Guvern din 31 ianuarie…

- Fostul premier, Dacian Ciolos, precizeaza ca stenograma sedintei de Guvern din 31 ianuarie 2017 arata ca Executivul Sorin Grindeanu a adoptat, pe repede, inainte proiectul de lege a recursului compensatoriu, pe care acum nu si-l asuma.„Stenograma sedintei de Guvern din 31 ianuarie 2017 arata…

- Fostul premier Dacian Cioloș a scris miercuri pe Facebook ca ”Executivul Grindeanu a adoptat pe repede inainte proiectul de lege a recursului compensatoriu pe care acum nu și-l asuma”, iar ”Legea a fost inițiata la propunerea lui Florin Iordache in aceeași zi in care a fost aprobata și celebra OUG 13”,…

- Fostul premier Dacian Ciolos precizeaza ca stenograma sedintei de Guvern din 31 ianuarie 2017 arata ca Executivul Grindeanu a adoptat pe repede inainte proiectul de lege a recursului compensatoriu, pe care acum nu si-l...

- Dacian Ciolos a respins miercuri acuzatiile potrivit carora proiectul de lege a recursului compensatoriu a fost adoptat de Cabinetul condus de el, ci de Executivul condus de Sorin Grindeanu, modificat in comisia juridica a Parlamentului condusa de Florin Iordache si in plen de majoritatea PSD-ALDE.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost initiat in timpul guvernarii tehnocrate si doar a intrat in vigoare in timpul mandatului sau. "In...