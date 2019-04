Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș, l-a criticat pe omologul sau de la PSD, Liviu Dragnea, care a afirmat ca Guvernul tehnocrat a atras de patru ori mai puține fonduri europene decat coaliția PSD-ALDE. Fostul premier a explicat ca Executivul pe care l-a condus a atras 4,4 miliarde de euro in 2016, mai…

- "Dragnea a mintit in seara asta de-a inghetat Belina. Spune ca guvernele PSD ALDE au absorbit de 4 ori mai multe fonduri europene decat Guvernul Ciolos. Credem ca ii lipsesc notiuni elementare de matematica. Pentru ca in 2016 au intrat in Romania 7,4 miliarde de euro, in total. In ultimii doi ani,…

- Intr-un mesaj postat pe pagina oficiala de Facebook a PSD se arata ca Romania a primit 125 de milioane de euro prin Fondul European de Garantare Agricola. Totul vine in contextul in care, pe plan politic, liderii PSD sunt intr-un razboi total cu oficialii de la Bruxelles.Citește și: SURSE…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a scris, sambata, pe Facebook, ca schimbarile operate de Guvern in domeniul controlului licitațiilor pe proiecte din fonduri europene amana „la calendele grecești” absorbția banilor de la Uniunea Europeana.„IDIOȚENIE SAU TRADARE? Guvernul este aproape repetent…

- Europarlamentarul Cristian Preda a anunțat marți, 29 ianuarie, printr-o postari pe contul sau de Facebook, ca s-a inscris in PLUS, la invitația liderului formațiunii politice, Dacian Cioloș. Acesta precizeaza ca nu va participa la alegerile europarlamentare din luna mai, ci doar va sprijini partidul.…

- "Nu am colaborat niciodata nici cu securitatea nici cu servicii secrete nu sunt nici vandut strainilor, nu am avut și nu am de-a face nici cu Soroș, nici cu altcineva care ar avea interese in Romania. Am facut singur, nu am avut nevoie de pile, am facut totul transparent. Tatal meu a fost un funcționar…