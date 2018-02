Ciolos, dupa anuntul cererii de revocare a sefei DNA: Nu stiu cum se va termina acest circ periculos

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat și pe Facebook, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea procurorului-șef al DNA. „Mi-am exprimat in repetate randuri opinia ca Direcția Naționala Anticorupție și conducerea DNA fac o treaba foarte buna, poziție pe care o mențin. „ „Astazi, am avut parte…

- Fostul premier Dacian Cioloș a reacționat pe Facebook, dupa ce ministrul Justițiie Tudorel Toader a propus revocarea procurorului-șef al DNA . „Nu știu cum se va termina acest circ periculos, dar știu ca nu vom trai intr-o lume mai buna decat daca o vom face noi mai buna”, a scris Cioloș, intr-un mesaj…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a declarat in ultima parte a conferinței de presa de presa din aceasta seara: „Declansez procedura de revocare din functie a procurorului-sef al DNA”. Protestatarii au stat cu ochii pe declarațiile ministrului Justiției. La un minut dupa declarația in care era anunțata…

- Principalele agenții de presa internaționale au scris despre decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader de a cere revocarea Laurei Codruța Kovesi. The Associated Press: Ministru roman solicita concedierea procurorului anti-corupție.Jurnaliștii americani scriu ca ”Ministrul Justiției din…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a promis ca va publica pe site-ul ministerului raportul sau de 36 de pagini privind activitatea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in urma caruia a si cerut revocarea acesteia de la sefia institutiei. Toader a prezentat "pe diagonala" acest…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este "avocatul penalilor", in contextul declaratiilor acestuia in care a solicitat revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Saptamana trecuta, cu o prestatie demna de Oscar, Tudorel ne-a pacalit pe toti.…

- Presedintele Klaus Iohannis a scris joi, pe pagina sa de Facebook, ca isi mentine opinia ca DNA si conducerea sa „fac o treaba foarte buna”, dupa ce ministrul Justitiei a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Astazi, am avut parte de o prezentare lipsita de claritate…

- "O sa va surprind: cred ca sunt șanse foarte mari ca președintele Klaus Iohannis sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi. Sunt foarte multe elemente in acest sens. (...)Cred ca președintele Romaniei, din clipa in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, devine echivalentul a ceea ce am avut in lunile…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, a considera ca, prin propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei dovedeste inca o data ca "este doar un instrument servil al subordonarii politic" si critica faptul ca Toader i-a reprosat…

- "Ministrul Justitiei cere revocarea Procurorului sef DNA, in urma unui discurs de profesor din alte vremuri, adevarat exemplu de anti-comunicare pentru un demnitar aflat in slujba cetatenilor. Dupa apelul «Tudorele fa ceva», domnul ministru si-a pregatit terenul printr-o «declaratie de independenta»…

- Fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna a declarat joi, ca prin propunerea de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, reactioneaza la o "presiune politica mare, exercitata asupra domniei sale", ea adaugand ca motivatia invocata…

- Fostul premier Dacian Ciolos a declarat, joi, referitor la revocarea sefei DNA ca atunci cand decapitezi o institutie care se apropie periculos de politicieni, "se numeste timorarea celor care vad ca seful se clatina pentru ca nu vrea sa cada la pace cu cei amenintati". "Ministrul Justiției cere revocarea…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a transmis, joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, ca nu exista niciun motiv legal de revocare a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi. "Avand in vedere decizia ministrului Justitiei de a propune revocarea din functie a procurorului sef al…

- Fostul premier Dacian Ciolos considera, referitor la propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca lupta impotriva coruptiei "nu mai este o primenire, ci a devenit un pericol pentru cei care apartin unui trecut in care 'mergea si asa'". Ciolos a calificat discursul…

- UPDATE. "Ministrul Justiției cere revocarea Procurorului șef DNA, in urma unui discurs de profesor din alte vremuri, adevarat exemplu de anti-comunicare pentru un demnitar aflat in slujba cetațenilor. Dupa apelul “Tudorele fa ceva”, domnul ministru și-a pregatit terenul printr-o “declarație…

- "Tudorele, fa ceva cu site-ul!", a scris Stelian Ion pe rețeaua de socializare Facebook. Tudorel Toader a anunțat la inceputul conferinței de presa ca raportul privind revocarea Laurei Codruța Kovesi va fi urcat pe site-ul Ministerului Justiției. Cel mai probabil, site-ul Ministerului Justiției…

- Proteste in Piața Victoriei, dupa cererea de revocare a șefei DNA. „Corupția ucide” a lansat pe Facebook un indemn la proteste, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi. „Coaliția PSD-ALDE-UDMR, prin intermediul ministrului Tudorel Toader, a cerut astazi revocarea Laurei Codruța…

- Reacția PNL dupa ce Tudorel Toader a cerut revocarea șefei DNA. Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, a spus ca Tudorel Toader a ales sa fie de partea infractorilor și ca revocarea Laurei Codruța Kovesi nu este oportuna. ”Avem parte de o seara trista pentru justiția din Romania. Tudorel Toader,…

- Site-ul ministerului Justitiei este blocat, la momentul transmiterii stirii, dupa anuntul lui Tudorel Toader, care a declarat, joi, ca initiaza procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, si ca va publica pe site raportul care sta la baza acestei solicitari.

- Ministrul Justitiei a prezentat un "Raport privind activitatea manageriala la DNA", in care aduce un val de critici șefei DNA, Laura Codruța Kovesi si propune revocarea acesteia din functie, scrie digi24.ro.

- "Prin propunerea de revocare a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, ministrul Justiției dovedește inca o data ca este doar un instrument servil al subordonarii politice a sistemului judiciar. Conform legii, propunerea de revocare se face in urmatoarele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Toader a precizat ca propunerea de revocare va merge la secția de procurori a CSM, care va da un aviz consultativ, iar…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a propus, joi, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport privind... The post Tudorel Toader declanseaza revocarea din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruța Kovesi appeared first on Renasterea banateana .

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a solicitat revocarea din funcție pentru procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, il felicita pe Tudorel Toader și indeamna oamenii sa puna presiune asupra lui Klaus Iohannis.TT... OO! BRAVO!!! Bun. Acum, noi... OO? Noi,…

- "TT... OO! BRAVO!!! Bun. Acum, noi... OO? Noi, MILIOANELE de romani... OO? Aceasta este SINGURA intrebare... Dealul Cotroceni e foarte, foarte incapator... P.S. Iata cat de importanta a fost și activitatea Comisiei de Ancheta, cat de important a fost ca am mers chiar in fața sediului DNA pentru…

- Procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, declansata joi seara de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prevede un aviz consultativ din partea Sectiei pentru Procurori a CSM, decizia finala urmand a fi luata de presedintele Romaniei. Tudorel…

- Declaratiile lui Tudorel Toader: Avem o justitie. Unii spun ca e buna, altii ca e rea. Justitia trebuie sa fie egala pentru toti, sa fie in slujba cetateanului, sa fie buna, nu si rea. In urma cu 6 luni, se implineau 6 luni de la preluarea demnitatii de ministru al Justitiei. Atunci prezentam directiile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a prezentat joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Acesta a adus un val de critici șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. La finalul raportului, pentru „acte si fapte de netolerat” și pentru a elimina „lucrurile…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Anunțul a fost facut in cadrul prezentarii unui Raport privind activitatea manageriala a șefului DNA pentru perioada februarie 2017 – februarie 2018. La o saptamana de la somatia publica a premierului,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Stire in curs de actualizare.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Anunțul a fost facut in cadrul prezentarii unui Raport privind activitatea manageriala a șefului DNA pentru perioada februarie 2017 - februarie 2018.”DNA nu trebuie sa se confunde cu șeful…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, ii imputa procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, incalcarea repetata a Constituției și arata ca doar intr-un singur an, CCR a sancționat DNA de doua ori pentru conflicte juridice de natura instituționala.”Am reținut o situație fara precedent la…

- Tudorel Toader anunța daca cere demiterea Laurei Codruța Kovesi. Ministrul Justiției prezinta raportul privind activitatea DNA, intr-o conferința de presa care are loc la sediul Ministerului Justiției. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, prezinta raportul intocmit dupa controlul Inspecției Judiciare…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține ca activitatea procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost evaluata timp de un an, pe baza mai multor criterii regasite in Legea 303/2004. ”Elaborarea acestui raport a fost realizata pe fondul dezbaterilor care au capatat o amploare deosebiti…

- Aproximativ 20 de persoane protesteaza, joi, in fata Ministerului Justitiei, solicitand demisia procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Manifestantii au la ei portocale si pancarte cu mesaje precum "Ridica-te popor roman, ca mari primejdii ti se pregatesc" sau "Tudorele, ia aminte/ De cedezi…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prezinta joi, de la ora 18.00, mult asteptatul raport despre managementul DNA, insotit de o propunere concreta in ceea ce o priveste pe Laura Codruta Kovesi. Situatia este una tensionata si nicio informatie nu a scapat "pe surse" pana acum. Analizand obiectiv…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va face public astazi raportul privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție. In plus, se așteapta sa anunțe și daca va cere revocarea procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat pe pagina sa de Facebook ca joi, la ora 18.00 va prezenta raportul oficial privind activitatea Laurei Codruta Kovesi, la Directia Nationala Anticoruptie. Potrivit Antena3.ro, inainte de a face acest moment, Toader va avea, marti, o intalnire cu presedintele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se pregateste de marele anunt privitor la revocarea sau mentinerea in functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Raportul va fi prezentat, joi, la ora 18.00, la Ministerul Justitiei. "Raport privind activitatea manageriala la DNA, joi, 22 februarie…

- Pe baza inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma, ce fac referire la neregulile din cadrul DNA Ploiesti in care protagonistul principal este procurorul Mircea Negulescu, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa decida soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Anuntul…

- Fostul ministru al justiției, Raluca Pruna, sugereaza, intr-o postare pe Facebook, ca Tudorel Toader va veni din Japonia și va propune revocarea Laurei Codruța Kovesi din cauza exercitarii necorespunzatoare a atribuțiilor manageriale. Raluca Pruna, membra a echipei ce susține Platforma Romania 100,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Sunt cateva informații scandaloase pe care le-am aflat. Ele pun la indoiala intr-o asemenea masura verticalitatea lui Liviu Dragnea, incat cred ca este obligatoriu ca, pe diverse cai, sa obținem in zilele urmatare fie o confirmare, fie o infirmare. In esența, Dragnea ar…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea in limitele competentelor sale legale. „Este o decizie pe care am luat-o. Este o decizie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea in limitele competentelor sale legale. "Este o decizie pe care…

- Anuntul a fost facut de ministrul Justitiei pe Facebook: "CSM - o hotarare emotionala - sesizarea instantei de contencios administrativ!". El invoca identitatea de continut dintre declaratia data si considerente ale deciziei CCR, raportul Inspectiei Judiciare, prin care se considera ca nu a fost incalcata…