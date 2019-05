Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a precizat, luni, la Alba Iulia, ca a avut mai multe discutii in ultimele luni cu conducerile partidelor En Marche, din Franta, si Ciudadanos, din Spania, pentru constituirea...

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, candidat al Aliantei 2020 in alegerile europarlamentare, a declarat, la Alba Iulia, ca partidul pe care il conduce va adera la noua familie politica ce se va constitui in jurul formatiunii franceze ”En Marche” in Parlamentul European.

- Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din Parlamentul European, vine la Bucuresti, la finalul campaniei pentru alegerile europarlamentare, la mitingul organizat de Alianta USR-PLUS. Este o lovitura pentru partidul lui Calin Popescu Tariceanu, care face parte din familia europeana a ALDE. In urma alegerilor…

- Dan Barna a declarat ca liderul grupului ALDE in PE Guy Verhofstadt ar vrea sa participe la mitingul USR-PLUS, pe 24 mai, la București. Acesta a precizat ca Alianța 2020 vrea sa faca parte din noul grup europarlamentar alaturi de parți din ALDE, En Marche și Ciudadanos, in viitoarea legislatura.„Perspectiva…

- Dan Barna a declarat ca liderul grupului ALDE în PE, Guy Verhofstadt, ar vrea sa participe la un miting al USR-PLUS, pe 24 mai, la București. Acesta a precizat ca Alianța 2020 vrea sa faca parte din noul grup europarlamentar alaturi de parți din ALDE, En Marche și Ciudadanos, în viitoarea…

- ALDE Europa si partidele partenere, En Marche din Franta si Ciudadanos din Spania, se vor implica in campania electorala din Romania pentru alegerile europene de partea Aliantei 2020 USR PLUS si vor forma, ulterior, un nou grup in Parlamentul European, a declarat sambata, la Bistrita, deputatul USR…

- Liderii Aliantei 2020 USR PLUS, Dacian Ciolos, si Dan Barna, se afla marti, 16 aprilie, in Baia Mare. In cadrul unei conferinte de presa sustinuta in jurul amiezii, presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca alianta propune oameni competenti si oameni cinstiti. “E o mare bucurie pentru noi sa fim astazi…

- "Sigur, o sa o luati ca pe o promisiune, dar o spun aici, in fata dumneavoastra: noi, in Alianta 2020 USR-PLUS, candidatii pentru europarlamentare am decis ca daca vom fi alesi europarlamentari, fiecare dintre noi va deschide doua birouri parlamentare in tara. Si o sa venim sa dam seama in fata alegatorilor…