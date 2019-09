Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, anunta ca grupul parlamentar Renew Europe va trata in mod egal candidatii propusi pentru functiile de comisar european. "Saptamana viitoare, la Strasbourg, vom avea o dezbatere in grupul parlamentar din care facem parte, Renew Europe, despre pregatirea…

- Dacian Ciolos, liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, spune ca a acceptat explicatiile frantuzoaicei Sylvie Goulard despre acuzatiile de coruptie si ca o va sustine pentru postul de comisar european, scrie Politico.eu.

- „Doamna Sylvie Goulard, propunerea președintelui Macron pentru portofoliul de Comisar european al Franței, s-a prezentat marți la o secție de poliție din Nanterre, o suburbie a Parisului. Nu, doamna Goulard nu și-a pierdut buletinul. Domnia sa este acuzata ca a delapidat 45 000 de euro din…

- „Cand n-ajungi la struguri pentru ca statura publica nu-ți mai permite, spui ca-s acri și sigur ii culege altcineva cu maini straine. Așa și Victor Ponta", afirma Tudorache, luni dimineața, pe pagina de Facebook. „Cand europarlamentarii lui Ponta sunt in cel de-al doilea grup ca marime din…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, i-a imputat lui Dacian Ciolos, liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, faptul ca la negocierile pentru impartirile functiilor la varful Uniunii Europene est-europenii nu au obtinut niciuna. Ponta sustine ca Ciolos a negociat pentru Franta, "tara…

- ​La o zi dupa promisiunea de pe Facebook ca eurodeputații USR-PLUS vor susține candidatura Laurei Codruța Kovesi la sefia parchetului european, Dacian Ciolos, de aceasta data în calitate de lider al grupului Renew Europe, a susținut un scurt discurs în Parlamentul European cerând finalizarea…

- Corina Cretu si Mihai Tudose cei doi membri ai Pro Romania care au obținut mandate in Parlamentul European in urma alegerilor europarlamentare din 26 mai, vor face parte din grupul social-democratilor din Parlamentul European, a anunțat Victor Ponta. „Totul este bine cand se termina cu bine / Corina…

- Fostul prim-ministru roman Dacian Ciolos a fost ales miercuri seful noului grup centrist-liberal Renew Europe (‘Innoim Europa’) din Parlamentul European, dupa o scurta si acerba competitie, transmite Politico. Ciolos, care are legaturi puternice cu Franta, obtinuse sprijinul delegatiei listei’ ‘Renaissance’…