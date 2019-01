Stiri pe aceeasi tema

- "Cred ca au trecut cateva saptamani, probabil la inceputul acestui an. Am discutat despre situatia politica din tara, despre situatia economica. A vrut sa stie domnul presedinte cum vedem si noi lucrurile. Am discutat despre presedintia Romaniei la Consiliul UE, unde dansul stie ca am o anumita expertiza,…

- "Eu am mai avut contacte informale și cu lideri din PNL, și cu președintele Iohannis și vom continua cu aceeași abordare de deschidere", a precizat Dacian Cioloș, raspunzand unei intrebari despre relația sa cu PNL și cu seful statului. Fostul premier a precizat ca ultima intalnire cu președintele…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, alaturi de mai multi membri ai partidului, s-a intalnit, miercuri, cu presedintele Klaus Iohannis. „Principala tema a fost modul de derulare a Presedintiei Consiliului UE, prioritatile Romaniei la nivel european, modul in care eu, presedintele PNL, pot sa sustin diferitele…

- Mandatul generalului Ciuca a fost prelungit de președinte fara sa aiba propunerea și acordul Guvernului Romaniei. Astfel, MApN solicita anularea deciziei in caz contrar se va adresa in instanța. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat aceasta acțiune. „Președintele va continua sa incalce…

- Presedintele Klsus Iohannis s-a declarat ”optimist”, duminica, in legatura cu preluarea presedintiei Consiliului UE de catre Romania. ”Lucrurile se misca si avem sansa”, a spus Iohannis. Intrebat ce inseamna ca ”lucrurile se misca”, seful statului a precizat ca lcururile se misca in…

- Razboiul mediatic dintre Dragnea și Iohannis a beneficiat de cateva episoade noi pe parcursul zilei de ieri. In prima parte a zilei, a ieșit la interval liderul PSD cu o noua geanta de dosare impotriva președintelui. In partea a doua, Klaus Iohannis s-a aruncat la declarații acide. Situația dintre Klaus…

- Reticenta guvernelor este una frustranta pentru autoritatile locale, dar si pentru romani si exista promisiuni catre primari care nu au fost indeplinite, a declarat luni presedintele Klaus Iohannis, prezent la Adunarea Generala a Asociatiei Municipiilor din Romania. "Romania se transforma,…