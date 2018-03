Stiri pe aceeasi tema

- Partidul "Miscarea Romania Impreuna" va colabora cu acele formatiuni care impartasesc aceleasi valori, a declarat vineri fostul premier Dacian Ciolos, lider fondator al formatiunii. El a spus ca prin constituirea noului partid doreste sa propuna "un vehicul" celor care care impartasesc cinstea si onestitatea.…

- Dupa ce ne-a "amenintat" de mai multe ori in ultimul an ca va intra in politica, fostul premier Dacian Ciolos face in sfarsitul anuntul asteptat: a depus actele la tribunal pentru infiintarea unui nou partid. Acesta se va numi "Miscarea Romania Impreuna", iar printre membrii fondatori se numara Dragos…

- Fostul sef al Guvernului tehnocrat a anuntat, vineri, ca a depus la instanta documentatia necesara pentru infiintarea unui partid. Formatiunea politica, desprinsa din proiectul “Platforma Romania 100”, se va numi Miscarea Romania Impreuna (cu sigla RO+), iar Dacian Ciolos va fi presedinte fondator.…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu, unul dintre fondatorii partidului Mișcarea Romania Impreuna, a anunțat ca intenționeaza sa candideze la alegerile pentru Primaria Capitalei din 2020. Anunțul a venit in ziua in care Dacian Cioloș a anunțat lansarea partidului din care face parte și Voiculescu.…

- Dacian Ciolos, fostul premier al Romaniei si-a lansat noul partid politic. Partidul fostului premier se va numi "Miscarea Romania Impreuna". Ciolos a anuntat ca partidul sau va intra in cursa pentru alegerile europarlamentare. Ultima actualizare: Vineri, 30 Martie 2018 14:39

- Bogdan Deleanu, moderatorul comunitatii locale din Bruxelles a Platformei Romania 100, a vorbit, la Adevarul Live, despre planurile lui Dacian Ciolos pentru diaspora romaneasca. Bogdan Deleanu conduce si Europuls, organizatie non-guvernamentala infiintata in anul 2010 la Bruxelles de un grup de experti…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca a depus la tribunal actele pentru infiintarea partidului “Miscarea Romania Impreuna” (RO+), desprins din platforma civica Romania 100, transmite News.ro . ”In decembrie anul trecut am anuntat ca din «Platforma Romania 100»…

- Liderul Partidului Miscarea Populara Antimafie, Sergiu Mocanu, afirma ca Maia Sandu nu va participa in alegerile anticipate din Capitala si ca presedinta PAS il va sprijini pe candidatul PPDA, Andrei Nastase, la functia de primar de Chisinau.

- Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat in aceasta saptamana ca in maxim doua saptamani va depune actele necesare pentru inscrierea unui nou partid politic, care va participa la alegerile europarlamentare. Senatorul liberal de Timiș Alina Gorghiu apreciaza decizia fostul prim-ministru,…

- Nicu Falcoi, fost pilot pe MIG-21 și MIG-23, abordeaza „militarește” și viața politica, unde admite ca este inca novice. Invitat la emisiunea PRESSALERT LIVE, senatorul de Timiș a vorbit despre „șocul” intrarii in Parlament alaturi de colegii din USR, toți fara experiența in politica, și despre diferența…

- Fostul primal al capitalei, Serafim Urechean exclude in totalmente ca va candida la alegerile locale din 20 mai, deoarece alegerile ar fi compromise și „nu se cauta un meneger pentru capitala, dar un politician nascut peste noapte sau in strada".

- Silvio Berlusconi a declarat miercuri ca alianta sa de centru-dreapta ar trebui sa formeze o coalitie cu Miscarea 5 Stele (M5S) pentru a conduce noul guvern, conform La Repubblica, citata de Politico. Liderul Forza Italia i-a spus, conform rapoartelor, lui Matteo Salvini, conducatorul Ligii Nordului…

- Bogdan Chirieac a vorbit despre șansele lui Liviu Dragnea și Klaus Iohannis de a accede in turul doi al alegerilor prezidențiale. Analistul politic spune ca Liviu Dragnea are șanse foarte mari sa intre in turul al doilea daca va fi desemnat candidatul din partea social-democraților.…

- Liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar și candidatul la funcția de primar al municipilui Chișinau, Andrei Nastase, raspunde la apelul facut de Partidul Democrat din Moldova ca partidele pro-europene sa desemneze un candidat unic la alegerile locale noi din Chișinau.

- Senatorul Ivan Duque va fi candidatul dreptei iar fostul primar al Bogotei, Gustavo Petro, va reprezenta stanga la alegerile prezidentiale din Columbia din 27 mai si 17 iunie, potrivit rezultatelor alegerilor primare organizate duminica de fiecare tabara politica, transmite AFP. Ivan Duque, din partea…

- Vladimir Putin a negat, in timpului unui interviu cu moderatoarea Megyn Kelly, inregistrat pe parcursul a doua zile saptamana trecuta, vreo implicare a Kremlinului in campania online, asupra careia procurorul special Robert Mueller a lansat acuzatii luna trecuta. „La fel de bine ar fi putut…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri, la Pitesti, ca partidul pe care il conduce are ca obiectiv sa devina al doilea partid din Romania dupa alegerile locale si parlamentare din 2020. 'Ceea ce urmeaza este o competitie, pana la alegerile de anul viitor si la alegerile din anul…

- Coalitia de centru-dreapta trebuie sa primeasca sarcina formarii viitorului guvern al Italiei, afirma Silvio Berlusconi, liderul formatiunii Forza Italia, dupa rezultatul neconcludent al scrutinului parlamentar, informeaza cotidianul La Repubblica.

- Cele mai mari șanse pentru formarea viitorului guvern le are coaliția de centru – dreapta condusa de fostul premier Silvio Berlusconi (81 de ani), care insumeaza aproximativ 35% din opțiunile electoratului (225-265 de locuri) – sub pragul de 40-45% din voturi (316 locuri in parlament), necesar pentru…

- Coalitia de centru-dreapta, compusa din Forza Italia a fostului premier Silvio Berlusconi, partidul de extrema dreapta Lega (fosta Liga Nordului) condusa de Matteo Salvini, partidul de dreapta Fratelli D'Italia si Noi con l'Italia, ar putea conta pe 225 de locuri in Camera Deputatilor din 630.

- In plina criza a coaliției de guvernare din Israel, un sondaj arata care ar fi configurația politica a parlamentului (Knesset) in cazul organizarii de alegeri anticipate.Amenințat de partenerii de coaliție cu forțarea unor alegeri anticipate, partidul lui Netanyahu, Likud, ar caștiga 29 de…

- Coalitia de dreapta se afla pe primul loc in urma alegerilor legislative de duminica, in Italia, insa scorurile istorice obtinute de populistii de la Miscarea Cinci Stele (M5S) si extrema dreapta a lui Matteo Salvini complica lucrurile si arunca tara in incertitudine politica, scrie...

- Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, este marea favorita la alegerile parlamentare din Italia, care au loc duminica. La 81 de ani, Silvio Berlusconi ar putea reintra in scena, fara a putea candida, insa, la functia de premier,…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca la Adunarea Generala de alegeri din 18 aprilie vor participa 257 de membri afiliati. “Pe 18 aprilie, ore 11.00, va avea loc Adunarea Generala de alegeri. Am stabilit acest lucru, astfel incat sa avem o Adunare…

- Viktor Orban va candida din partea Fidesz la alegerile parlamentare care vor avea loc pe 8 aprilie iar prim-ministrul ungar va incerca sa isi asigure al treilea mandat consecutiv drept prim-ministru bazandu-se pe o retorica populista si anti-imigranti. Mai devreme luna aceasta, Orban a declarat ca opozitia…

- Partidul aflat la putere in Ungaria, Fidesz, a suferit o infrangere surprinzatoare in cadrul unor alegeri speciale in orasul Hodmezovasarhely. Rezultatul negativ vine chiar cu cateva saptamani inaintea alegerilor parlamentare, scrie The Guardian conform News.ro . viktor Orban va candida din partea Fidesz…

- Fostul premier al Romaniei Sorin Grindeanu a afirmat, pentru pressalert.ro: ”Cea mai buna evaluare va fi anul viitor, cand vor fi alegerile europarlamentare. PSD Timiș a crescut de la un ciclu electoral la altul. Impreuna cu echipa pe care am condus-o am reușit sa caștigam alegerile in Timiș, județ…

- Deputatul rus Vladislav Reznik si alte 17 persoane au fost adusi in fata unei instante din Madrid intr-un dosar de spalare de bani in Spania pentru doua grupari mafiote din Rusia. Unii suspecti au legaturi cu Guvernul rus, transmite BBC.

- USR a anunțat prin vocea președintelui Dan Barna, ca formațiunea va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale. Senatorul PNL Alina Gorghiu le-a transmis, insa, ca este bine ca dreapta sa aiba un singur candidat, pe presedintele Klaus Iohannis, pentru ca șansele sa fie cat mai mari, in contextul…

- Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatii, afirma ca nu va admite repetarea scenariului din 2014, cind partidul sau a fost exclus din cursa electorala pe ultima suta de metri, comunica Noi.md. Politicianul a anunțat ca va inscrie in cursa electorala pentru acest an doua partide – Partidul Nostru și…

- Leontina Ionescu este romanca și participa in cursa electorala, intr-un Consiliu regional din Lazio, Italia. Femeia si-a anuntat candidatura pe o lista civica, una care il sustine pe actualul guvernator, Nicola Zinagretti. Leontina Ionescu are 59 de ani si-a petrecut mai…

- Mircea Geoana crede ca PSD nu se grabește sa anunțe candidatul pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, deoarece o astfel de mișcare nu ar face decat sa creasca tensiunea in partid."Ai nevoie ca intreg partidul sa traga pentru candidatul sau candidata pe care partidul o alege. Cred…

- Partidul german de extrema dreapta AfD, cunoscut, intre altele, pentru euroscepticismul sau, a obtinut marti sefia comisiei pentru Buget, una dintre cele mai importante din camera deputatilor, scrie AFP.

- Municipiul Deva a fost una din localitațile in care, la 5 noiembrie 2017 s-au organizat alegeri anticipate, dupa ce Mircia Muntean, care caștigase alegerile in vara lui 2016, a ajuns dupa gratii. Florin Oancea, fost viceprimar al Devei, a caștigat alegerile pentru primaria Deva, bucurandu-se de susținerea…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sâmbata, la Cluj, ca formatiunea sa va avea, foarte probabil, un candidat la presedintie. "Cel mai probabil da, vom avea un candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor, este o decizie pe care o vom lua în interiorul partidului.…

- Fostul presedinte al PNL, Alina Gorghiu, sustine ca prioritatea anului 2018 trebuie sa fie “unitatea dreptei”, punctand ca partidele de dreapta trebuie sa stea la o singura masa, cea “anti-PSD”. Intr-un mesaj postat pe contul sau de pe reteaua de socializare Facebook, Alina Gorghiu a scris ca liderii…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, PSD ar castiga cu 42%, o diferenta de aproximativ 3 procente fata de procentul obtinut in decembrie 2016, potrivit unui sondaj publicat de Mediafax. Social-democratii au scazut un procent in intentia de vot fata de sondajul realizat de CURS in noiembrie…

- Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE, iar daca vor fi alegeri anticipate, isi asuma sa fie parte a solutiei.”Un an și unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliți…

- Presedintele PSD Giurgiu, Marian Mina, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca va participa luni la sedinta Comitetului Executiv National, iar mandatul pe care il are la aceasta intalnire este unul de pace si unitate. "Particip astazi la CExN, toti liderii judeteni participa la aceasta sedinta,…

- Mai sunt doar 22 de luni pana la alegerile prezidențiale din 2019, iar Klaus Iohannis este singurul candidat sigur. PSD nu au inca un candidat desemnat, iar alte partide nu par sa fie relevante in aceasta discuție. Totuși, surpriza majora ar putea veni de la USR și Dacian Cioloș. Fostul ministru…