Reacția lui Dacian Cioloș vine in contextul in care acesta a spus ca Alianța e pregatita sa iși asume guvernarea, iar Dan Barna ca USR ar susține doar parlamentar o guvernare.

„Nu exista. Nu au cum sa existe neințelegeri pentru ca discutam zilnic despre ceea ce facem. Eu am spus de multe ori ca suntem gata oricand sa intram la guvernare, daca avem o majoritate politica in Parlament. In momentul in care vom avea majoritate politica ne asumam guvernarea. Una e majoritate sa ii dai jos și alta sa instalezi un guvern nou. O majoritate se construiește pe un program politic. Soluția pentru…