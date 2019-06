Stiri pe aceeasi tema

- USR-PLUS este gata sa-si asume inclusiv guvernarea, insa pentru asta are nevoie de certitudinea ca poate avea un sprijin in Parlament, optand pentru alegeri anticipate, a declarat, miercuri, la RFI, fostul premier Dacian Ciolos, lider al PLUS. "Multi, inclusiv de la PSD, inteleg ca au jucat un loz necastigator,…

- Dacian Ciolos spera in contextul motiunii de cenzura ca exista suficienti oameni lucizi la PSD, care sa inteleaga ca merg spre o fundatura cu Guvernul Dancila: "Sunt totusi miscari care au loc in Parlamentul Romaniei, pentru ca eu cred ca multi, inclusiv de la PSD inteleg ca au jucat un lot necastigator,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca va depune in Parlament un proiect de lege care va combate dublul standard intre produsele din UE și cele din Romania. Dragnea arata in prin noul proiect, comercianții prinși ca aduc produse cu dublu standard vor plati o amenda de 4% din incasari și confiscarea…

- ''Nu am sa vorbesc despre ancheta, dar sunt om și am fost ministru al Apelor și Padurilor. Este clar ca de la Ape nu putea veni. Normal ca la Paduri ma gandesc avand in vedere acțiunile in care am fost implicata. S-a incercat sa fiu discreditata, s-au incercat multe, dar nu ma așteptam sa se ajunga…

- "UDMR va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate. Noi nu am luat o decizie, dar eu cred ca daca am votat o data Guvernul, primul Guvern Grindeanu, dupa aceea Tudose, o data Guvernul Dancila, a patra oara nu cred ca va fi cazul sa votam un Guvern, mai ales ca ei au majoritate. Vreau eu sa…

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a declarat vineri ca in cazul in care se face restructurarea Guvernului prin Parlament, formatiunea pe care o conduce va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate si va incerca sa nu ii incurce nici pe cei din Opozitie. 'UDMR va lasa coalitia PSD-ALDE…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca decizia Uniunii este de a lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate, in cazul unei eventuale restructurari a Guvernului, care va presupune un vot in Parlament. "UDMR va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate. Noi nu am luat…

- „N-am nimic cu Rareș Bogdan, dar, daca el este steagul sub care vor defila cei de la PNL, e, totuși, destul de trist. Ii cunosc din 90 incoace pe marii liberali. Am avut relații de respect și de prețuire cu ei", a spus Adrian Nastase, joi seara, in emisiunea lui Victor Ciutacu. Actualizare...…