Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PLUS Dacian Ciolos sustine ca nu a stiut cine a inregistrat partidul la tribunal. „Nu am facut o analiza a familiei dansului. Nu stiam cine este tatal dansului si nici nu m-a interesat. Nu facem dosare de cadre pentru colaboratorii nostri. Nu ne intereseaza rudeniile, familia“, a spus fostul…

- Liderul PLUS Dacian Ciolos sustine ca nu a stiut cine a inregistrat partidul la tribunal. „Nu am facut o analiza a familiei dansului. Nu stiam cine este tatal dansului si nici nu m-a interesat. Nu facem dosare de cadre pentru colaboratorii nostri. Nu ne intereseaza rudeniile, familia“, a spus fostul…

- Dacian Ciolos a reactionat la declaratia istoricului Marius Oprea care a spus ca „eminenta cenusie” din spatele PLUS, unul din fondatorii partidului, este fiul unui anchetator al Securitatii, precizand ca este „satul de scandal si de marlanie” si ca este epuizant sa raspunda tuturor aberatiilor.

- Initiativele privind apararea europeana - aflate in diverse stadii de aplicare - sunt grupate in pachetul "Defence Package", preluarea lor de Romania fiind sub auspicii deloc favorabile, se spune intr-o analiza a Monitorului Apararii si Securitatii (MAS).

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, sambata, la Cluj, ca el si sustinatorii sai au inregistrat o noua formatiune politica, Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS), care va lua locul Miscarii Romania Impreuna.Fondatorii noului partid sunt insa doi avocați de la firma de avocatura…

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat luni, intr-o postare pe contul sau de socializare, la un an de la lansarea Platformei Romania 100, ca acest proiect a reusit sa adune oameni motivati si capabili sa realizeze tot ce isi propun."Exact acum un an, lansam o provocare catre toti oamenii care…

- "Exact acum un an, lansam o provocare catre toti oamenii care s-au inscris in Platforma Romania 100 fara sa stiu daca indemnul meu va avea sau nu vreun ecou. Era un pariu riscant. Sunt romanii in stare sa se adune in comunitati mici, locale, pentru a ajuta alti semeni? Sau ne mobilizam doar atunci…

- Permisul de conducere ar putea fi suspendat la acumularea a 45 de puncte, si nu la 15, cum e in prezent. Deputatii juristi au adoptat, ieri, un amendament la OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. „S-a considerat ca ar trebui marit si cuantumul in baza caruia dupa aceea sa fie suspendat…