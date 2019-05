Cioloș, despre Dragnea: Nu o să mă bucur de necazul unui om „Nu știu daca un om care a pus mana pe putere și a abuzat de aceasta putere il putem numi ca cel mai puternic om din Romania dar ma rog, sigur fiecare face aprecieri. Eu nu o sa ma bucur de necazul unui om dar pe de alta parte fiecare și-o face cu mana lui", a afirmat Dacian Cioloș, luni seara, la Digi 24. Fostul premier a adaugat ca este bucuros ca s-a incheiat „agonia" in care a fost adusa țara noastra din cauza liderului PSD Liviu Dragnea. „Ma bucur ca am pus capat agoniei in care a fost dusa Romania din cauza acestui om și din cauza temei, fricii lui de a da piept cu justiția… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

