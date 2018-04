Cioloş, despre cei responsabili pentru criza imunoglobulinei: Trebuie să răspundă politic Fostul premier Dacian Ciolos a declarat, duminica seara, ca cei care sunt responsabili pentru criza imunoglobulinei trebuie sa raspunda, in primul rand, politic, acesta punctand ca problema medicamentelor a aparut din cauza scaderii preturilor si a anularii, in 2017, a unei hotarari de guvern date de cabinetul sau.



"Eu cred in primul rand ca trebuie sa raspunda politic, daca trebuie sa raspunda penal sau nu, e treaba justitiei, a procurorilor. Dar eu cred ca e important ca ipocrizia sa fie recunoscuta si identificata cat mai usor si cat mai rapid de romani si sa nu mai inghitim pilulele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat la Realitatea TV ca România are nevoie de oameni tineri care trebuie sa fie pregatiti sa îsi asume un viitor politic, aceasta fiind si motivul pentru care a lansat partidul "Miscarea România

- Criza imunoglobulinei nu s-a rezolvat nici dupa ce Romania a activat, pe data de 5 martie, Mecanismul european de protecție civila. Ministerul Sanatații a anunțat oficial joi ca saptamana asta intra in țara 1.000 de doze de imunoglobulina achiziționata prin ...

- Executivul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta pentru alocarea C.N. Unifarm S.A. din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a peste 44 de milioane de lei pentru aprovizionarea cu imunoglobulina.

- Situatia pacientilor care au nevoie de imunoglobuline pentru a trai este din ce in ce mai critica, atrage atentia medicul Alexis Cochino, imunolog, intr-un interviu acordat „Adevarul”. Acesta sustine ca lipsa tratamentului poate avea consecinte foarte grave si ca atat pacienti adulti cat si copii vor…

- Fostul ministru al Sanatatii Florian Bodog respinge, joi seara, ”acuzatiile nefondate” care-l fac ”tapul ispasitor pentru criza de imunoglobulina” si precizeaza ca s-au facut ”toate demersurile legale pentru rezolvarea situatiei”, insa sustine ca problema s-a cronicizat din cauza companiilor care…

- Deputatul USR Tudor Pop a declarat joi ca cea mai mare vina privind criza imunoglobulinei o poarta guvernarea PSD-ALDE, mentionand ca o solutie pentru rezolvarea acesteia ar fi punerea din nou in functiune a Institutului Cantacuzino. "Chiar daca doamna premier Dancila arunca in proportie de 80% vina…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, dupa ce a declansat mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei, ca exista deja un prim raspuns, de la Crucea Rosie din Austria.„Pot sa va spun ca avem deja…

- Ludovic Orban susține ca a avut discuții cu Dacian Cioloș, dar nu a precizat natura acestora. Intrebat despre o posibila inscriere in PNL a lui Dacian Ciloloș, Ludovic Orban a dat un raspuns clar. El i-a transmis lui Cioloș sa nu uite ca datorita PNL fostul premier a dobandit pozițiile publice.…

- Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE, iar daca vor fi alegeri anticipate, isi asuma sa fie parte a solutiei.

