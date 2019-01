Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, referitor la candidatura lui Dacian Ciolos pentru Parlamentul European, ca ”oricine e liber sa candideze, important e cu ce program si cu ce experienta vine”. Liderul PNL a afirmat ca va exista un pact de neagresiune intre partidele de Opozitie.

- Fostul premier Dacian Ciolos, fondator al PLUS, vorbeste, de la ora 12.00, la Adevarul Live, despre candidatura la europarlamentare, despre alegeri, precum si despre efectele guvernarii PSD-ALDE.

- "Candidez la alegerile europarlamentare. A fost o decizie dificila, pentru ca orice discutie care avea legatura cu acest subiect incepea cu ingrijorarea celor din jurul meu: «Iti dai seama ca te vor ataca? Ca vor spune ca vrei sa pleci la Bruxelles?» Nu o data am analizat ce avem de facut atunci…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat sambata dimineata ca a decis sa candideze la alegerile europarlamentare. EL a tinut sa precizeze insa ca proiectul sau este in Romania, pentru ca altfel nuar fi infiintat o formatiune politica si ca a fi europarlamentar nu inseamna a-ti parasi tara.

- „Da. Cand ne-am intalnit ultima oara, am spus ca ma voi gandi. Aveam si ideea de a nu mai candida. M-am gandit, dupa aceea, din experienta pe care o vad peste tot. Oamenii care au stat mai mult la Bruxelles, in ciuda mentalitatii care este in Romania - Gata, sa mai vina si in tara. Se poate capata experienta…

- Romania, Bulgaria, Grecia si Serbia analizeaza o posibila candidatura comuna pentru organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2030, a anuntat vineri premierul bulgar Boiko Borisov, citat de Reuters.