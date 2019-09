Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD, Rovana Plumb, a transmis o scrisoare catre Comisia Juridica a Parlamentului European (JURI) prin care ii informeaza pe membrii acestei comisii ca a fost rezolvata problema care ii fusese imputata. Ea anunța printr-un comunicat de presa ca imprumutul de 800.000 de lei care i-a…

- Votul pozitiv acordat joi pachetului legislativ Mobilitate 1 de europarlamentarii din cadrul Comisiei de Transport si Turism a Parlamentului European (TRAN) este extrem de nefavorabil pentru transportatorii romani, atrage atentia Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) intr-un…

- "Bineinteles ca o sustin pe Rovana Plumb. Am sustinut-o din prima clipa, eu am propus-o, o sustin in continuare. Am incredere in experienta Rovanei Plumb, o sustin si, pentru ca am vazut din nou in spatiul public ca imi pregatesc portofoliul de comisar, va asigur ca nu este niciun gand in acest sens,…

- "Pentru ca intuiesc ca vom fi acuzati, daca votam impotriva doamnei Plumb, ca nu aparam interesele tarii noastre si ca din cauza noastra Romania risca sa piarda un portofoliu important, vreau sa precizez cat se poate de clar: daca Rovana Plumb va fi respinsa, Romania poate desemna un alt candidat…

- „Am prevenit deja asupra acestui risc pe care doamna Dancila și l-a asumat și va trebui sa și-l asume pana la capat și inclusiv riscul de a o vedea pe doamna Plumb respinsa dupa audierile din Parlament și de obligația de a o inlocui dupa aceea. O sa iși asume consecințele. Aici sunt probleme serioase…

- Presedintele Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS), Dacian Ciolos, a afirmat miercuri ca Romania trebuie sa isi desemneze mai intai candidatul pentru pozitia de comisar european, care sa indeplineasca criteriile de integritate si de competenta, portofoliul atribuindu-se apoi in functie…

- Romania risca o amenda minima 1.592.000 de euro și penalitațile care pot varia intre 1.925 euro si 115.506 euro pe zi de intarziere daca nu transpune pana in 2020 directivele Uniunii Europene, se arata intr-un document ce va fi discutat in urmatoarea ședința de Guvern. Transpunerea in dreptul intern…