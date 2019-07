Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș a declarat, vineri seara, ca Alianța USR-PLUS a stabilit ca Dan Barna sa fie candidatul la alegerile prezidențiale, iar el sa fie desemnat premier, dupa ce Alianța 2020 USR-PLUS va ajunge la guvernare.„Daca rezultatul acesta va fi avizat de conducerile celor doua partide. Domnul…

- Președintele USR, Dan Barna, a fost desemnat vineri candidatul comun al Alianței 2020 la alegerile prezidențiale din aceasta toamna, au declarat surse participante la negocierile dintre cele doua partide pentru G4Media.ro. Totodata, liderul PLUS, Dacian Cioloș, a fost desemnat candidatul Alianței…

- Presedintele USR, Dan Barna, este convins ca Alianta USR-PLUS va ajunge in turul doi, la alegerile prezidentiale, cu presedintele Klaus Iohannis. El a precizat ca cele doua formatiuni vor avea un candidat comun, sambata, USR urmand sa isi anunte prezidentiabilul, in Congres. Cel mai probabil, acesta…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni seara ca USR si PLUS au incheiat o noua runda de negocieri cu privire la candidatul pentru alegerile prezidentiale, iar pentru stabilirea acestuia vor conta mai putin rezultatele sondajelor de opinie, discutandu-se mai mult pe strategia politica.…

- Dacian Cioloș a declarat sambata la Bacau ca PLUS vrea ca alianța cu USR sa intre in viitoarele alegeri cu o candidatura in tandem pentru posturile de președinte și prim-ministru. Fostul premier a anunțat ca saptamana viitoare PLUS va stabili criteriile de desemnare a celor doi candidați. "Colegii…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca ori el ori liderul USR, Dan Barna, va fi candidat la presedintie "cu siguranta", evocand rezultatul Aliantei USR-PLUS de la alegerile europarlamentare, transmite Agerpres. Ciolos a vorbit la Romania TV despre colaborarea in cadrul Aliantei 2020 USR…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, la Marius Tuca Show, ca iși va asuma opțiunea de prezidențiabil, daca USR și PLUS vor ajunge la aceasta concluzie. Mai mult, Barna susține ca cele doua partide vor merge, cel mai probabil, cu un tandem prezidențiabil- premier."Sunt niște decizii pe care…