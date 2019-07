Cioloș către Ursula von der Leyen. Suntem pregătiți să vă susținem. Câteva condiții... „Parlamentul in fața caruia va aflați nu a fost niciodata atat de implicat. Consiliul care v-a desemnat este unul divizat. A obținut un compromis dupa negocieri dificile. Exista doar nominalizarea Dvs. pe baza angajamentelor pe care le-ați luat. Cautam o majoritate care sa permita Europei sa avanseze. Ma bucur ca va asumați ideea unei conferințe pentru viitorul Europei. Europenii trebuie sa știe ca negocierea purtata cu Dvs a avut la baza o platforma comuna. (...) Grupul nostru e gata sa va susțina daca va asumați reinnoirea Europei. Cu cat angajamentele sunt impartașite de o majoritate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

