Stiri pe aceeasi tema

- Președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, au transmis conducerii Comisiei Europene o scrisoare in care iși exprima speranța ca Romania va incheia cu succes MCV in actualul mandat al CE, asigurand totodata ca legile justiției au fost elaborate cu respectarea…

- Legile Justitiei, cele care i-au scos pe romani in strada in weekend, intra marți in discutia Curtii Constitutionale. Despre decizia asteptata de la aceasta institutie, procurorul general Augustin Lazar spunea recent ca va fi una istorica. Modificarile aduse de Parlament Statutului magistratilor, Legii…

- Șeful executivului polonez urmeaza sa revina la Bruxelles in februarie pentru noi discutii pe acest subiect, informeaza agentiile PAP, EFE si DPA. 'I-am explicat (lui Juncker - n.red) ce inseamna pentru noi reformele in justitie', a spus Morawiecki in fata presei dupa discutia cu presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat, de la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, un atac la adresa președinților celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Persoanele cu probleme penale nu au ce cauta in fruntea statului, spune...

- Președintele Klaus Iohannis a lansat, de la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, un atac la adresa președinților celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Persoanele cu probleme penale nu au ce cauta in fruntea statului, spune președintele.

- Ambasada Germaniei la Bucuresti a precizat, vineri, intr-un raspuns la solicitarea News.ro , ca nu a primit de la Ministerul roman al Afacerilor Externe traducerea legilor justitiei, dar ca in cadrul ambasadei lucreaza ”numerosi diplomati cu cunostinte de limba romana, care au fost in masura sa efectueze…

- Sergio Mattarella, presedintele Italiei, a dispus joi seara dizolvarea Senatului si Camerei Deputatilor, urmând ca Guvernul în functie sa stabileasca data viitoarelor alegeri legislative, care probabil vor fi organizate în martie 2018,

- Deputatul PSD Florin Iordache a trimis, joi, Ministerului de Externe textul tradus in limba engleza al celor trei legi adoptate recent de Parlament privind domeniul Justitiei. Alaturi de textele traduse, Iordache a trimis si un rezumat al amendamentelor depuse, sustin surse parlamentare. Pe…

- PNL a sesizat CCR in privinta modificarilor la Legea privind organizarea si functionarea CSM PNL a depus, miercuri, la Curtea Constitutionala, trei sesizari de neconstitutionalitate, una dintre acestea vizand modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul privind Casa Regala. „Din cate știu, Romania este republica, nu monarhie”, a declarat premierul. Ulterior, el a declarat la Parlament, ca este un punct de vedere personal. UPDATE ora 15.50 „Eu am declarat in nume personal, consider ca acel Palat (Palatul…

- Toate cele trei propuneri de modifcari aduse legilor Justitiei – 303, 304 si 317/2004 – vor ajunge la cotroceni, in vederea promulgarii. Joi, plenul Camerei superioare a Parlamentului a dat unda verde celui dea-l treilea proiect din pachetul privind legile Justitiei, si anume cel vizand modificarea…

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse oficiale. …

- Vot final în Senat , în calitate de Camera decizionala, pe modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), act normativ a carui dezbatere a început în

- 30 de ONG-uri si grupuri civice ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa actioneze pentru salvarea democratiei, statului de drept si independentei Justitiei. Intr-un comunicat de presa al miscarii civice Initiativa Romania remis Ziare.com miercuri, organizatiile precizeaza ca iau act cu revolta…

- Organizațiile neguvernamentale și grupurile civice semnatare iau act cu revolta de modul și forma in care a inceput ieri adoptarea in Senat a legilor Justiției. Modificarea legilor Justiției pentru harțuirea magistraților și subordonarea politica a sistemului judiciar, dar și a legislației penale in…

- Judecatorul Bogdan Mateescu a cerut marti, in plenul Consiliului Superior al Magistraturii, adoptarea unui mesaj public si unitar referitor la propunerile de modificare a legilor Justitiei si la continutul si efectele amendamentelor initiate la Codurile penale."Se intampla lucruri in sistemul…

- Adunarea generala a judecatorilor Curtii de Apel Targu Mures a decis, luni, sa solicite Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sa transmita variantele de lucru, la zi, ale proiectelor de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala, aflate in dezbatere in Parlamentul Romaniei,…

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul justitiei se va reuni, luni, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei – statutul magistratilor, organizarea judiciara si CSM. Votul final, in Senat, pe cele trei proiecte mari ar urma sa fie dat saptamana aceasta. In…

- Sectia pentru procurori a CSM sustine ca propunerile de modificare a Codurilor penale vor paraliza capacitatea Ministerului Public de a apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor si solicita Parlamentului sa amane derularea procesului legislativ in acest caz. …

- Plenul Camerei Deputatilor voteaza miercuri proiectele PSD-ALDE de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si de modificare a Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Aceasta din urma a fost de altfel definitivata in comisia speciala parlamentara privind legile justitiei,…

- Premierul desemnat al Poloniei Mateusz Morawiecki a calificat drept „amenințari urâte“ avertismentele UE ca urmare a adoptarii de catre Parlament a unor modificari la legile Justiției, prin care sunt conferite Legislativului puteri sporite asupra sistemului judiciar, de exemplu control…

- Comisia speciala pentru legile Justiției a adoptat, marți, un raport favorabil pentru proiectul de modificare a legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. În cadrul dezbaterilor de marți dupa-amiaza au fost supuse votului prevederile referitoare la Inspecția…

- Cu vot unanim, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Parlamentului numirea in functia de judecator la Curtea Suprema de Justitie a Ninei Vascan. Decizia a fost aprobata la sedinta de marti, 12 decembrie, transmite IPN.

- Judecatoarea Gabriela Baltag, membra a Consiliului Superior a Magistraturii (CSM), a vorbit duminica, la Antena 3, despre modificarile legilor Justiției, spunand ca nu exista prevederi in pachetul...

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, ca modificarea legilor Justiției ”va bulversa justiția romana”, iar ”dorința de a pune sub control acest domeniu este mai puternica decat rațiunea”, potrivit Agerpres. Prezent la sediul CSM,…

- SUA sunt si trebuie sa ramana un aliat Romaniei, a declarat, vineri, premierul Mihai Tudose. Totodata, el a precizat ca nu a stiut nimic despre raspunsul transmis Departamentului de stat al SUA, in numele Parlamentului, de catre presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu…

- Tudose: SUA sunt si trebuie sa ramana un aliat al Romaniei Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca SUA sunt si trebuie sa ramana un aliat al tarii noastre, Tudose afirmand ca ingrijorarea Departamentului de Stat fata de legile justitiei nu vizeaza Guvernul intrucat legile sunt asumate si dezbatute…

- Ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, marti, referindu-se la comunicatul de luni seara al Departamentului de Stat american, ca acesta nu ar trebui sa fie o surpriza pentru nimeni, nefiind decat o noua dovada a preocuparilor Washingtonului, exprimate deja din vara. "Nu…

- PNL și USR s-au opus vehement adoptarii acestui amendament, susținand ca incalca o decizie a Curții Constituționale. Articolul 53 alin. (2) din Legea 303/2004 prevede in acest moment ca „Presedintele Romaniei nu poate refuza numirea in functiile de conducere prevazute la alin. (1) decat motivat, aducand…

- Textul motiunii de cenzura a fost citit de catre senatoarea USR Nicoleta Dinu, Mihai Tudose remarcand, inainte de discurs, faptul ca textul moțiunii a fost citit de o „colega mai noua” și lasand sa se ințeleaga ca liberalii nu-și asuma demersul. In plenul Parlamentului, premierul a declarat ca o moțiune…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, acuza din nou DNA de modul in care instrumenteaza dosarele și spune ca instituția a devenit un instrument politic și face justiția selectiva. In ceea ce priveste o posibila revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, Tariceanu a spus ca este treaba ministrului…

- Motiunea de cenzura depusa saptamana trecuta de PNL si USR va fi citita in plen luni, la ora 16.00, au decis Birourile permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor. Decizia a fost luata de conducerea parlamentului intr-o sedinta la ora 13.30. Liderul deputatilor PNL Raluca Turcan i-a acuzat pe liderii…

- In fiecare an, Romania este condamnata sa plateasca sute de mii de euro detinutilor pentru conditiile improprii din penitenciare iar in aprilie Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a pronuntat decizia-pilot privind conditiile din penitenciarele din Romania. Decizia statua ca statul…

- Initiativa legislativa ce permite acordarea sumei pentru chirie la salariile militarilor și polițiștilor inclusiv pe perioada cat acestia au credit imobiliar pare sa fie pasata de la o Camera la alta a Parlamentului. A stat la Senat 30 de zile, apoi a fost trimisa a Camera Deputatilor, care ar fi trebuit…

- Guvernul a adoptat, astazi, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286 2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135 2010 privind Codul de Procedura Penala, precum si a altor acte normative. Proiectul de lege este elaborat de Ministerul Justitiei si are in vedere modificarea si completarea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, saptamana trecuta, o intalnire cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, caruia i-a prezentat "stadiul procedurii interne si evolutiile in ceea ce priveste modificarea legilor justitiei", potrivit Ministerului Justitiei (MJ) …

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat joi ca propunerile de modificare a legilor Justiției venite din partea Camerei Deputaților urmaresc "o eludare a votului pe care l-a dat Consiliul Superior al Magistraturii, corpul magistraților și societatea civila". "Avem…

- Procurorii din cadrul Ministerului Public resping „in bloc” proiectul legilor justitiei modificat in Parlament, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie precizand ca, printre altele, propunerile legislative nu sunt fundamentate pe un studiu de impact. Procurorii din cadrul Ministerului…

- Procurorii din cadrul Ministerului Public transmit, miercuri, ca propunerile legislative ale Camerei Deputatilor inaintate Consiliului Superior al Magistraturii nu sunt fundamentate pe un studiu de impact si pe o consultare prealabila a magistratilor, contin necorelari si lacune si nu induc predictibilitate…

- Ca urmare a solicitarilor transmise de Consiliul Superior al Magistraturii in sensul consultarii procurorilor din cadrul Ministerului Public cu privire la propunerile legislative ale Camerei Deputatilor de modificare a Legii nr. 303/2004, Legii nr. 304/2004 si a Legii nr. 317/2004, punctul de vedere…

- Ministrul Justitiei a anuntat ca a discutat, punctual, in amanunt, cu prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, cele mai sensibile propuneri din proiectul de lege pentru modifcarea legilor justitiei. Una dintre a vizat si procedura de numire a procurorilor sefi de parchete.…

- Adunarea Generala a procurorilor a fost convocata la solicitarea CSM de a analiza proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si a Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,…

- Camera Deputatilor a cerut CSM avizarea propunerilor legislative de modificare a Legilor justitiei, Parlamentul stabilind termen pentru remiterea acestui aviz la 9 noiembrie, data pana la care ar trebui sa consulte judecatorii si procurorii, potrivit unui comunicat de presa al CSM, citat de MEDIAFAX.Citeste…

- In cursul zilei de miercuri, a fost primita la Consiliul Superior al Magistraturii adresa Camerei Deputatilor prin care s-a solicitat avizarea a trei propuneri legislative pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind…

- Curtea Constitutionala ar putea sa fie formata din 7 judecatori, numiti pentru un mandat de 9 ani. Ministerul Justiției a prezentat, pentru consultari publice, proiectul de Lege cu privire la Curtea Constitutionala. Propunerile nu sunt o noutate, o inițiativa similara a fost lansata și un an în…

- "Suntem categoric impotriva procedurii de urgența și nu ințelegem de ce niște legi care reglementeaza activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, organizarea judiciara, statutul procurorilor și judecatorilor, sa fie dezbatute in procedura de urgența. (...) Creeaza un semn de intrebare legat…

- S-a decis soarta bugetului de stat pe anul viitor. Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au anuntat cand va fi acesta adoptat, dar si ce masuri va lua Guvernul si Parlamentul in perioada imediat urmatoare. Chiar daca se spunea ca bugetul va fi in Parlament pe 1 noiembrie, procedura s-a amanat.Citește…

- "Dupa ce si-a preluat mandatul (Klaus Iohannis, n.r.), ne demonstreaza ca este beneficiarul acestui sistem, a statului paralel si, prin atitudinile pe care le-a adoptat, prin declaratiile publice, nu face decat sa confirme aceasta asertiune a mea. Este regretabil, pentru ca nu pot sa existe doua…