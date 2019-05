Cioloş, candidatură prezidenţiale. Nicolai: Enigmă de nepătruns. L-am întrebat frontal "M-am ferit sa ii atac direct pe oponenții mei din aceasta campanie, considerand ca e o perioada in care trebuie mai degraba sa ne prezentam propriile obiective pentru Europa și mai puțin sa ne ocupam de ale altora. Totuși, ințeleg din relatarile recente ale presei ca domnul Dacian Cioloș creeaza probleme tot mai mari propriei alianțe, pentru ca refuza sa-și asume deschis statutul de barbat politic și o scalda permanent, indiferent de tema. L-am intrebat frontal, zilele trecute, in dezbaterea electorala a DCNews, pe Dacian Cioloș daca vrea sa candideze pentru funcția de președinte al… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

