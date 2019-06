Cioloş, avertisment pentru opoziţie: Să fim atenţi şi cu picioarele pe pământ "Un bun procent electoral te onoreaza, dar adevarul e ca nu vorbim despre o creștere politica, ci mai degraba despre numarul impresionant al celor care te mandateaza sa lucrezi pentru ei. Diferența dintre ce credem noi ca politicieni si ce dorește societatea de la noi poate fi decisiva pentru eșecul unui proiect politic, daca nu suntem atenți și cu picioarele pe pamant. Avem un moment astral, o ocazie unica pentru Romania. Modul de a face politica așa cum a fost ințeles de vechea clasa politica poate fi schimbat complet și inlocuit cu unul in care cetațeanul sa fie elementul central… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

