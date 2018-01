Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana romaneasca Blue Air a inregistrat o crestere cu 70% a numarului de pasageri, inregistrand un total de peste 5 milioane in 2017. In anul 2015, compania a transportat doar 2 milioane de pasageri. Cresterea numarului de pasageri s-a bazat pe 104 rute operate regulat…

- Zecile de mii de oameni adunati in fata Palatului Parlamentului, sambata seara, si-au aprins la unison lanternele telefoanelor si au intonat imnul. Inainte si dupa acest moment au scandat impotriva Guvernului si a Parlamentului. Pe unul dintre blocurile din fata Palatului Parlamentului…

- In ceea ce privește situația amintita de ziarul saptamanal 7 EST, va putem confirma ca, pana la data de 12 ianuarie 2018, Blue Air a achitat catre Aeroportul Internațional Iași aproximativ 3,5 milioane de lei. Dorim sa precizam faptul ca, la randul sau, Aeroportul Internațional Iași are de achitat catre…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. a incheiat activitatea desfasurata in anul 2017 inregistrand rezultate superioare fata de anul 2016. In aceste conditii, societatea a inregistrat in perioada ian Ianuarie – Decembrie 2017 S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu…

- ”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in zona Oituzului pana la Brasov, si de acolo sa se conecteze cu restul, sa putem iesi din tara. Apoi, un drum rapid sau autostrada care sa plece din Suceava spre Focsani, prin Buzau, pana la…

- Shopping-ul atrage, in luna ianuarie, foarte mult turistii, mai ales in anumite destinatii consacrate cum ar fi Milano, Paris, Londra, Dubai, New York, China si Thailanda, iar mai nou in Bucuresti, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, Raluca Anghel, specialist in marketing turistic.

- Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare a constructiei Magistralei 6 de metrou in Bucuresti, a anuntat ministrul Transporturilor, Felix Stroe. Valoarea totala a lucrarii este de 1,391 miliarde de euro. Noua magistrala va avea 12 statii, 14,2 km lungime si va face legatura intre actuala…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de joi pe plus, toti indicii inregistrand cresteri modeste, sub 0,2%, cu exceptia BET-NG care afiseaza un plus de 0,24%. Astfel, indicele principal al pietei, BET afiseaza o crestere de 0,12%, indicele BET-TR creste cu 0,13%, iar BET FI cu 0,10%.…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de astazi cu cresteri usoare, ce se mentin sub 0,2% la toti indicii, in timp ce actiunile Banca Transilvania si BRD marcheaza scaderi. Indicele principal al pietei, BET, creste in jurul orei 10.00 cu 0,11%, acelasi procent fiind regasit si la BET-TR,…

- București, 22 decembrie – Kaufland Romania, impreuna cu GTC Motorsport și Asociația Reality Check, a oferit cadouri de Sarbatori batranilor și copiilor din satele izolate de munte și greu accesibile ale județului Buzau, in cadrul Umanitarei Offroad GTC de Craciun.

- Turul Ciclist al României, competiție înființata în 1934, a fost organizat ultima oara în anul 2013, când a avut loc cea de-a 50-a ediție. Conform proiectului MTS, Turul Ciclist al României 2018, care va avea loc în perioada 18-23 septembrie, va uni regiunile…

- Nutriționistul Mihaela Bilic și-a spus foarte clar parerea despre dietele ținute de vedete. Mihaela Bilic, ale carei secretede alimentație au fost scoase la iveala la un moment dat , este un cunoscut nutriționiast de la noi din țara. Mihaela Bilic, care recomanda consumul unui iaut pe zi , a comentat…

- Mesajul lui Tudor Chirila, din mijlocul protestatarilor. Artistul a fost prezent duminica seara, 10 decembrie in Piața Victoriei, alaturi de cei 15.000 de oameni. Un marș de comemorare a memoriei Regelui Mihai a avut loc duminica, in București. Marșul a fost urmat, incepand cu ora 18.00, de un protest…

- Cateva mii de oameni s-au adunat in Piata Victoriei, duminica seara, unde au avut loc noi proteste fata de modificarea legilor justitiei. Manifestantilor li s-au alaturat si reprezentantii PNL, USR si ai Platformei Romania 100 conduse de Dacian Ciolos, care a anuntat infintarea unui partid politic.…

- Primii ajuns la protest sunt chiar liderii partidelor de opozitie, care au anuntat cu putin timp in urma, intr-o conferinta de presa comuna cu reprezentantii organizatiilor civice, ca vor iesi cu totii in strada: Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Ciolos. Manifestatii antiguvernamentale au loc si in mai…

- C\teva mii de oameni s-au adunat in Piata Victoriei, duminica seara, unde au loc noi proteste fata de modificarea legilor justitiei. Manifestantilor li s-au alaturat si reprezentantii PNL, USR si ai Platformei Romania 100 conduse de Dacian Ciolos, care a anuntat astazi infintarea unui partid politic.…

- „Din platforma Romania 100 se va desprinde un partid politic. Noi, cei care am fondat Romania 100, suntem hotarati sa facem asta”,a spus Ciolos.„Lucram la acest partid, lunile urmatoare vom fi in masura sa il prezentam. Nu e o lansare azi”, a adaugat Ciolos, care a a aratat, insa, ca noul…

- Un mars de comemorare a Regelui Mihai I este anuntat pentru duminica, in Capitala, urmat de un protest fata de actuala guvernare in Piata Victoriei. Manifestatii antiguvernamentale sunt anuntate si in mai multe orase din tara, dar si in diaspora, la Londra, Milano si Paris.Manifestantii din…

- ”Modul in care coalitia PSD-ALDE modifica fara dezbateri legi fundamentale pentru statul de drept este inacceptabil. Vom protesta alaturi de romanii care nu accepta ca o mana de politicieni iresponsabili ne pot indeparta de valorile democratice la care am aderat dupa multe sacrificii”, este mesajul…

- A inceput numaratoarea inversa pana la sarbatorile de iarna, iar marile orașe au inaugurat decorațiunile pregatite pentru Craciun. Paris, New York și Londra se numara printre orașele care au fost decorate ca-n basme cu ocazia sarbatorilor de iarna. Și in București au fost aprinse luminițele de Craciun…

- UEFA va anunta la 7 decembrie orasul care va gazdui meciul de deschidere la Campionatul European din 2020, candidate fiind Amsterdam, Bruxelles, Glasgow, Roma si Sankt Petersburg. In cadrul Comitetului Executiv al UEFA din 7 decembrie se vor decide si orasele care vor fi "cuplate" in timpul CE, intre…

- Pe 29 noiembrie, la Institutul Cultural Roman din Budapesta, vor incepe festivitațile dedicate zilei de 1 Decembrie. Impreuna cu Consulatul General al Romaniei la Seghedin (Szeged), ICR Budapesta a pregatit un spectacol folcloric pe data de 29 noiembrie, la care va fi invitat Ansamblul Folcloric „Cununița”…

- Mii de oameni au protestata ieri in țara și in Capitala, cerand retragerea noilor legi ale Justiției. O prima reacție din partea PSD a venit aseara, prin vocea lui Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al social – democraților. Prezent in studioul Antena 3, Codrin Ștefanescu a comentat manifestațiile…

- Fostul premier Dacian Ciolos a participat la protestul de la Bucuresti si a declarat ca se afla in strada pentru a apara Legile Justitiei de asaltul PSD-ALDE. "Noi ne razboim pe legile justitiei, sunt cativa lideri politici care au probleme cu justitia si vad ca sunt gata sa faca orice pentru…

- Noi manifestatii sunt anuntate pentru duminica seara in Bucuresti si in zeci de orase, 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa chemand romanii sa ceara in strada retragerea legilor Justitiei, respingerea in Parlament…

- In saptamana in care Alba Iulia si toata tara sarbatoreste, prin mai multe evenimente, Ziua Nationala a Romaniei, veti avea ocazia sa participati la mai manifestari, in Cetatea Alba Carolina. Una dintre acestea este organizata miercuri, 29 noiembrie, la Art Hub Framm`s. Este vorba despre o expozitie…

- Operatorul de zboruri low-cost, RyanAir a lansat ofertele de Black Friday si sunt valabile pana astazi la miezul noptii. Oferta cuprinde peste 100.000 de zboruri la pretul de 4,99 euro. Zborurile sunt programate pentru luna ianuarie. Printre destinatiile unde puteti zbura cu 4,99…

- În urma cu mai bine de o luna urma sa particip, la Parlamentul European, în calitate de speaker, la o conferința de susținere a candidaturii României la relocarea (la București) a Agenției Europene a Medicamentului,…

- Cele mai multe voturi, 25, le-a obtinut orasul italian Milano. Alte doua metropole europene, Amsterdam si Copenhaga, au cate 20 de voturi. Acestea sunt metropolele care raman in cursa. Mai multe agentii europene se vor muta de la Londra din cauza Brexitului. Votul are loc la Bruxelles si mai multi diplomati…

- Ziua de luni debuteaza cu o vanzare promotionala de Craciun, cu pana la 15% reducere pentru 500,000 de locuri pentru calatorii in decembrie, locuri care pot fi rezervate pana astazi, la miezul noptii (Luni, ora 24:00). Pentru Romania, luni sunt disponibile bilete de avion incepand de la 7,83 euro,…

- Fostul premier, Dacian Cioloș, comenteaza pe pagina sa de facebook, efectele demisie europarlamentarului PSD, Sorin Moisa, cu care a lucrat și la București și la Bruxelles. „Din pacate, comentariile liderilor PSD demonstreaza ca aceștia nu au ințeles nimic din demisia lui Sorin Moisa. Sau, daca au…

- Fostul premier Dacian Ciolos a declarat, duminica, pe Facebook, ca liderii PSD "nu au inteles nimic" din demisia europarlamentarului Sorin Moisa, afirmand ca atacul "furibund" al acestora arata teama de "oameni cinstiti, curati, profesionisti, care nu pot fi atacati altfel decat cu invective".…

- Dupa ce Guvernul a adoptat controversatele masuri fiscale, romanii au de gand sa continue protestele. Astfel, pentru duminica, sunt anuntate proteste in Piata Victoriei din Bucuresti, incepand cu ora 18:00, dar si in alte zeci de orase din tara si in diaspora. Organizatorii protestului…

- Bucuresti, le-a declarat jurnalistilor ca a decis sa fie prezent pentru ca ”se ajunge la o limita”. Ciolos a spus ca nu este important daca el face politica si ca, intr-un anumit fel, toti cei care sunt in strada fac politica pentru ca le pasa de Romania. Printre manifestantii din Capitala s-au aflat…

- Peste 10.000 de oameni s-au strans in mai multe orase din tara si protesteaza fata de modificarile la legile justitiei. Oamenii scandeaza lozinci impotriva PSD, a lui Liviu Dragnea, dar si impotriva ministrului Tudorel Toader. La Cluj sunt peste 4.000 de manifestanti, la Sibiu sunt peste 3.000, iar…

- Fostul premier Dacian Ciolos, care a participat duminica seara la protestul din Bucuresti, le-a declarat jurnalistilor ca a decis sa fie prezent pentru ca ”se ajunge la o limita”. Ciolos a spus ca nu este important daca el face politica si ca, intr-un anumit fel, toti cei care sunt in strada fac…

- Traficul este una dintre cele mai mari probleme pe care le intampina soferii din cele mai mari orase ale lumii, iar Bucurestiul se afla pe primul loc cand vine vorba de supraaglomerare, potrivit unui clasament realizat de TomTom, o companie de navigare si cartografiere, potrivit Business Insider.…

- Șobolanii s-au inmultit ingrozitor in Capitala. Pot fi vazuti nu doar in apropierea tomberoanelor si subsolurilor, ci si pe strazi sau in parcuri. Medicii avertizeaza ca daca fenomenul nu este controlat, aceștia pot transmite boli grave.

- Vedete la deschiderea unui magazin de echipament sportiv. Primul magazin Under Armour din Romania se deschide in Baneasa Shopping City pe 2 noiembrie, la ora 19:30! La evenimentul special de inaugurare participa sportivi celebri: handbalista Cristina Neagu, spadasina Ana Maria Branza, luptatorul Catalin…

- Romanii de peste hotare care doresc sa isi deschida o afacere acasa pot sa se inscrie in programul Diaspora StartUp, in cadrul caruia trei proiecte, selectate castigatoare, pot beneficia de o finantare nerambursabila de pana la 40.000 de euro. "Fundatia CAESAR anunta lansarea inscrierilor…

- "Fundația CAESAR anunța lansarea inscrierilor pentru trei proiecte 'Diaspora StartUp', finanțate din fonduri europene disponibile prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3 'Locuri de munca pentru toți'. Fiecare proiect eligibil, selectat drept caștigator, va beneficia de…