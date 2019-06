Cioloș, anunț de ultimă oră! “Suntem una din forţele politice ale ţării” Ciolos a vorbit la Romania TV despre colaborarea in cadrul Aliantei 2020 USR PLUS. "In urma cu cateva ore ne-am ridicat de la masa. Am avut prima zi de discutii pentru constituirea unei aliante politice, dupa ce a trecut alianta electorala in urma alegerilor europarlamentare. Suntem in continuare in legatura, lucram impreuna si o sa mergem impreuna pana la capat, dincolo de orice insinuari", a afirmat el. Intrebat daca el sau liderul USR, Dan Barna, va fi candidat la alegerile prezidentiale, Ciolos a raspuns: "Unul dintre noi o sa candideze cu siguranta. Vom face echipa oricum, in orice forma".… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

