Ciolos: Am stabilit cu USR ca vom merge in parteneriat la toate celelalte alegeri, deci si pentru prezidentiale

- Fostul premier Dacian Cioloș a lasat sa se ințeleaga ca ia in calcul o candidatura la alegerile prezidențiale, care vor avea loc la sfarșitul acestui an. Președintele PLUS a declarat, sambata, la Galați, ca alianța cu USR va funcționa pana la europarlamentare, daca ca aceasta se poate prelungi și la…

- El a precizat ca deocamdata alianta cu USR va functiona pentru europarlamentare, dar, de principiu, se va mentine si la alegerile parlamentare, locale sau prezidentiale."Ne gandim la o formula comuna cu USR-ul pentru toate alegerile care vor urma pana in 2020, dar deocamdata am discutat…

- El a precizat ca deocamdata alianta cu USR va functiona pentru europarlamentare, dar, de principiu, se va mentine si la alegerile parlamentare, locale sau prezidentiale. "Ne gandim la o formula comuna cu USR-ul pentru toate alegerile care vor urma pana in 2020, dar deocamdata am discutat concret…

- Liderul PLUS Dacian Cioloș a declarat, luni, ca este în relații bune cu Klaus Iohannis și ca a discutat, în urma cu câteva saptamâni, cu președintele despre situația politica din România și chestiuni legate de Uniunea Europeana, potrivit Mediafax. Chestionat, luni seara…

- Gabriel Zetea, vicepresedinte al PSD si presedintele PSD Maramures, sustine ca in Ministerul Transporturilor exista "grupuri de interese", formate din functionari, care sunt intelesi cu constructorii de autostrazi astfel incat sa fie blocaje. Zetea sustine ca in fiecare CEx al PSD se discuta…

- "Anul 2019 este decisiv. Poate fi anul schimbarii", sustine Dacian Ciolos, liderul PLUS, intr-o postare pe Facebook, in care ureaza La multi ani si un an nou mai bun romanilor. "Schimbarea este in puterea noastra", mai spune Ciolos, care multumeste "tuturor celor care aveti incredere ca asumat…

- PSD a fost depasit de PNL, pentru prima data de la alegerile parlamentare din 2016, potrivit unui sondaj IMAS realizat la comanda USR. In cercetarea obtinuta de Adevarul se mai arata ca USR a scazut in preferintele alegatorilor, partidul lui Dacian Ciolos stagneaza iar partidul lui Victor…

- Senatorii nu vor vota in sesiunea parlamentara actuala solicitarea DNA pentru ridicarea imunitatii lui Calin Popescu Tariceanu privind inceperea umraririi penale in dosarul in care este acuzat de luare de mita. "Nu cred ca va exista vot sesiunea parlamentara actuala", au declarat surse politice,…