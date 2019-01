Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului Klaus Iohannis il va primi, marti la Palatul Cotroceni, pe omologul sloven, Borut Pahor, vizita acestuia avand loc in contextul celebrarii, anul trecut, a 25 de ani de relatii diplomatice bilaterale si a preluarii Presedintiei Consiliului UE de catre Romania, informeaza Presedintia.

- Președintele CE Jean-Claude Juncker va efectua o vizita la București in perioada 10-11 ianuarie cu prilejul inceperii oficiale a Președinției romane a Consiliului UE. Oficialul european va avea intrevederi cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, dar și cu Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, transmite…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat publicarea decretului in Monitorul Oficial, asta cu toate ca nu puține au fost vocile care spuneau ca un decret emis in afara legii, (n.r. - prelungirea mandatului șefului Armatei se face la propunerea ministrului Apararii cu avizul premierului) nu ar…

- "Nu stiu in ce masura Klaus Iohannis isi va mai dori al doilea mandat, daca lucrurile se vor indrepta in directia in care ele se indreapta. Din pacate, presedintele ar fi trebui sa isi exercite rolul de mediator intre fortele politice, de la inceputul mandatului. A actionat tarziu si fara sa aiba…

- "Am ascultat criticile domnului presedinte, eu sunt de acord ca nu totul este perfect. Am incercat intr-un an de zile sa facem cat mai multe lucruri. Sunt convinsa ca mai avem multe de facut, dar cred ca ritmul in care putem realiza ceea ce ne-am propus ar fi unul alert, un ritm accelerat daca am…

- Sursele mentionate au precizat ca proiectul "Romania educata" se va afla in dezbatere publica trei luni de la momentul lansarii, timp in care vor avea loc si consultarile cu partidele politice. "Nu ne dorim doar un acord politic. Urmeaza trei luni de dezbateri pentru a vedea ce cred oamenii.…

- Cifrele au fost prezentate la Romania TV de catre sociologul Marius Pieleanu. Iata cum se poziționeaza politicienii in ceea ce privește cota de incredere printre romani: Klaus Iohannis – 28% Gabriela Firea - 23% Dacian Cioloș – 21:% Tudorel Toader – 21:% La…

- Traian Basescu este de parere ca Dacian Ciolos nu are sanse de a castiga alegerile prezidentiale de anul viitor si ca opozitia ar trebui sa-l sustina pe presedintele Klaus Iohannis, care si-a anuntat intentia de a candida pentru un nou mandat."Eu, de un un an de zile, vorbesc de unitate pentru…