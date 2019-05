Cioloș a lăsat absolutul pentru politică Pornind de la susținerea unor oameni cu ștate vechi prin securitate care i-au facut un partid pentru a le servi interesele, de la trecutul sau de la Vatra Romaneasca, despre care inca minte, de la modul in care a fost scos din palarie pentru a conduce guvernul tehnocrat și pana la apartenența lui la Mișcarea de Integrare Spirituala in Absolut condusa de Gregorian Bivolaru, Dacian Cioloș inca ne spune cu aplomb ca el este omul nou de care Romania are nevoie. Mai rau decat o lipsa a asumarii unor fapte din trecut, mai tare enerveaza la Dacian Cioloș, faptul ca este conștient ca toți știm ca minte,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

