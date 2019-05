Deputatul Marcel Ciolacu a confirmat a fost validat in CEx al PSD ca propunere pentru sefia Camerei Deputatilor, adaugand ca exista majoritatea in Camera Deputatilor pentru a fi votat si ca se bazeaza pe voturile PSD si ALDE. "Daca o sa fiu votat maine, o sa preluam. Avem majoritate, ma bazez pe voturile PSD si ALDE, avem voturi suficiente. (...) Maine intra la procedura la vot final, avem votul...", a declarat Marcel Ciolacu, marti seara, la finalul CEx al PSD. El a mentionat ca nu a discutat cu parlamentarii de la Pro Romania, intrebat in acest sens. Ciolacu a precizat ca a fost propus in urma…