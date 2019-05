Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seara, ca majoritatea parlamentara PSD-ALDE este pregatita pentru motiunea de cenzura pe care intentioneaza sa o depuna in iunie partidele din opozitie, el adaugand ca majoritatea este asigurata chiar daca UDMR va vota in favoarea…

- 'Tinand cont de votul cu care am fost eu ales, zic ca suntem destul de pregatiti. Sper ca nu e nicio problema. (...) Noi avem o majoritate confortabila, iar motiunea de cenzura, dupa cum bine stiu, este votata de catre ambele camere. Matematica arata ca alianta PSD cu ALDE, la Camera si Senat, avem…

- Liderul ProRomania, Victor Ponta, va explica, la Adevarul Live, ce sanse are Opozitia sa rastoarne Guvernul Dancila. Va vota o motiune de cenzura depusa de PNL si USR? Va sustine un nou Guvern PSD-ALE, cu alt premier, sau un nou Guvern de dreapta? E ProRomania interesata sa intre la guvernare?

- Rares Bogdan, liderul europarlamentarilor PNL, a declarat la Realitatea TV ca va ramane un an și jumatate la Bruxelles, dar a subliniat ca, "daca țara are nevoie de mine și in alta parte", atunci va analiza propunerea.Totodata, Rareș Bogdan a dezvaluit ca "PNL, avand forța din PPE, poate sa…

- ''PNL a solicitat tuturor partidelor care au primit susținere din partea populației impotriva celor din PSD-ALDE, un candidat comun la președinția Camerei Deputaților. In sensul acesta am vorbit cu UDMR, minoritațile naționale și Pro Romania. De la minoritațile naționale am obținut astazi niște voturi…

- Este "foarte posibil" ca FPOe sa sustina motiunea, a declarat fostul vicecancelar Norbert Hofer, noul lider al FPOe.Motiunea a fost introdusa dupa ce o inregistrare video compromitatoare realizata in secret a dus la demisia din functia de vicecancelar si de la conducerea FPOe a lui Hans-Christian…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca o motiune de cenzura va fi depusa pana la finalul acestei sesiuni parlamentare. „Obiectivul nostru este sa castigam aceste alegeri, ne batem pentru a...

- ''Am avut deja o motiune de cenzura. Se pare ca guvernul isi va prezenta din nou propunerile in parlament in saptamana care vine. Presupun ca va fi infrant din nou, intregul proces pe care il conduce este contracronometru. Cred ca in acel moment o motiune de cenzura ar fi potrivita. Si atunci va…