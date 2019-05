Stiri pe aceeasi tema

- 'Tinand cont de votul cu care am fost eu ales, zic ca suntem destul de pregatiti. Sper ca nu e nicio problema. (...) Noi avem o majoritate confortabila, iar motiunea de cenzura, dupa cum bine stiu, este votata de catre ambele camere. Matematica arata ca alianta PSD cu ALDE, la Camera si Senat, avem…

- Kelemen Hunor a declarat, joi, la Cluj-Napoca, intr-o conferința de presa la finalul Consiliul Permanent al UDMR care a efectuat o analiza a alegerilor europarlamentare, ca acest text va cuprinde, printre altele, și referiri la soluționarea situației Cimitirului Eroilor din Valea Uzului. „In…

- Pro Romania nu are nicio intelegere cu PSD - ALDE si parlamentarii sai sunt pregatiti sa voteze o motiune de cenzura daca aceasta va fi scrisa in perioada imediat urmatoare, a declarat miercuri deputatul Daniel Constantin.

- Primul punct pe ordinea de zi prevede vacantarea fotoliului de deputat ocupat de Liviu Dragnea incepand cu 2016. In locul sau va veni urmatorul pe lista PSD pentru parlamentare in Teleorman – Petre Cioaba (72) de ani, președinte al organizației teleormanene de pensionari a partidului. Al doilea punct…

- Liberalii au decis in Biroul Executiv al PNL sa depuna moțiunea de cenzura pana la finalul acestei sesiuni parlamentare, ne-au precizat surse din partid.De asemenea, liberalii au primit mandat sa negocieze susținerea moțiunii cu celelalte formațiuni politice din Parlament.

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 15 - 21 aprilie: *** Trei ministri din Guvernul Dancila se vor confrunta in aceasta saptamana cu motiuni simple in Camerele Parlamentului. * Motiunea simpla impotriva ministrului Energiei, Anton Anton, va fi dezbatuta luni…

- Camera Deputatilor au votat, miercuri, motiunea simpla a Opozitiei impotriva ministrului Justitiei Tudorel Toader. Motiunea a fost dezbatuta pe 5 martie, in aceeasi zi in care Guvernul a adoptat proiectul pentru modificarea OUG 7 pe legile justitiei, in ciuda avizului negativ al CSM. PSD a amanat de…

- Deja simtim atmosfera de vacanta in aer. Si incepem sa ne pregatim. Avion, cazare, bagaje, camera. Da! Camera foto pe care ai tot amanat s-o cumperi, pentru ca ai deja camera la telefon, nu? Dar daca vrei sa-ti iei in serios fotografiile de vacanta, un aparat foto este de neinlocuit. Mai ales ca-l poti…