- Gest socant facut de Liviu Dragnea in sedinta Biroului permanent al PSD. Surse politice spun ca liderul PSD l-a impins in perete pe Marcel Ciolacu, unul dintre contestatarii lui Dragnea. Era o...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a avut o reactie extrem de nervoasa in fata jurnalistilor, dupa ce motiunea simpla impotriva lui Tudorel Toader a fost respinsa, informeaza Digi24.ro. Acesta a fost deranjat de o intrebare referitoare la legea care permite persoanelor condamnate la inchisoare sa execute…

- Presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, a declarat ca in PSD nu au existat discutii referitoare la posibilitatea remanierii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, precizand ca "s-a inventat o problema...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a acuzat faptul ca partenerul de la guvernare, ALDE, il sustine pe ministrul Tudorel Toader, inventand astfel o problema ce trebuie rezolvata. "Noi nu am avut o discutie in partid despre Tudorel Toader, deci nu a fost un subiect", a spus liderul PSD acuzand ca "a aparut…

- Deputatul european Siegfried Mureșan o ataca in termeni duri pe Viorica Dancila, premierul Romaniei. Reacție vine dupa ce Dancila a participat la deschiderea anului universitar in aceasta zi la Facultatea de Medicina din cadrul UMF Craiova.Citește și: Prima reacție a PSD, dupa ce Liviu Dragnea…

- Vicepresedintele PSD Gabriela Firea a ajuns la Parlament, unde va incepe CEx. Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat ca miza de astazi este excluderea sa din partid si este de parere ca Liviu Dragnea va incerca si indepartarea a doi ministri incomozi, Paul Stanescu si Tudorel Toader,…

- Vicepresedintele PSD Gabriela Firea a declarat, vineri, inaintea CEx, ca ea crede ca se va propune excluderea sa din partid si ca se urmareste sa fie dati afara din Guvern Paul Stanescu si Tudorel Toader, pentru ca il incomodeaza pe Liviu Dragnea, titreaza News.ro. ”Am ajuns la executii publice, la…

- Ea a zis ca a simtit 'o usoara amenintare' in declaratiile lui Liviu Dragnea la adresa sa. 'Am simtit o usoara amenintare din partea domnului Dragnea, dar sunt obisnuita cu metodele domniei sale. A facut o afirmatie ca am facut o echipa timp de doi ani de zile. Am fost loiala atat lui ca presedinte,…