- "Solidaritatea PSD in protectia penalilor este una impecabila. In momentul de fata, Romania este un stat in care avem o majoritate PSD-ALDE care a decis sa faca bloc in jurul lui Liviu Dragnea. Orice alte incercari sunt butaforie publica. In realitate, in momentul in care se voteaza, o majoritate…

- Grupul puciștilor din PSD a votat marți in Camera Deputaților impotriva propunerii ca votul de azi la moțiunea simpla impotriva ministrului Tudorel Toader sa fie unul secret, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid. Propunerea de vot secret a fost facuta de grupul PMP și a fost respinsa la vot…

- Deputatii supun votului, miercuri, motiunea impotriva ministrului Justitiei, acuzat ca, din cauza controversatelor reforme pe care le-a initiat, Romania este criticata de partenerii europeni și juriștii Comisiei de la Veneția. In apararea sa, de la tribuna legislativului, Tudorel Toader a ...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat marti decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind revocarea procurorului general, Augustin Lazar, si a aratat ca in Romania, ca si in alte tari, se practica atacul contra democratie si impotriva societatii civile. "Mi se pare de-a dreptul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, a declarat marti, in legatura cu motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, ca e dreptul Opozitiei sa o depuna, dar este obligatia majoritatii sa voteze impotriva acesteia."Sa fie un lucru clar - motiunile nu sunt impotriva…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat marti ca deputatii PSD vor vota ''dupa propria constiinta'' la motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei. "(...) Nu le dau eu, pentru ca s-au tot dat sugestii din partea altora, in legatura cu domnul Toader. Unii…

- Deputatii PSD ar putea vota miercuri motiunea simpla depusa de Opozitie impotriva ministrului Justitiei, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Miza: Liviu Dragnea ar putea invoca faptul ca Tudorel Toader a ramas fara sprijin politic in Parlament, motiv sa-l dea afara din Guvern pe ministrul Justitiei.…

- Deputatii dezbat marti motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Liberalii, cei care au depus motiunea, considera ca a sosit si vremea „evaluarii“ lui Toader, cel care la randul sau i-a evauat pe Laura Codruta Kovesi si Augustin Lazar, propunand revocarea acestora.