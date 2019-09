Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi lideri ai PSD au facut referire luni, la finalul sedintei Comitetului Executiv National (CExN) al partidului, la modul in care se desfasoara negocierile in vederea asigurarii unei majoritati parlamentare pentru sustinerea Guvernului, dand de inteles ca discutiile se poarta atat cu membri…

- "Negocierile merg foarte bine. Am incredere ca vom strange mult peste 233 de semnaturi (...), de la fiecare grup parlamentar care are membri in Parlament care isi doresc ca acest guvern sa continue. (...) Stiu ca sunt foarte multi membri in grupurile celor doua Camere ale Parlamentului de la ALDE…

- „Din informațiile pe care le-am avut cu toții ieri, lansarea candidaturii maestrului Mircea Diaconu aduce ceva nou pe piața politica din Romania. Ințeleg ca luni, la ora 16.00, ALDE are o ședința in care ar urma sa se decida cateva lucruri importante: retragerea candidaturii la prezidențiale a domnului…

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat, miercuri, ca ALDE va avea o alianța politica cu Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta. El a afirmat ca alianța va fi a treia forța parlamentara, dupa PSD și PNL. „Discuții fructuoase in aceasta dimineata cu liderul Pro Romania, Victor Ponta : am hotarat o viitoare…

- UPDATE Viorica Dancila a declarat luni seara ca Tariceanu i-a confirmat ca el va candida pentru funcția suprema in stat, in timp ce Ponta nu a oferit un raspuns. ”Am discutat despre guvernare, despre modul in care vedem un parcurs comun in urmatoarea perioada. Trebuie sa spun ca din partea…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, luni, la Antena 3, ca in discuțiile avute la Vila Lac cu Victor Ponta și Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE a informat-o ca vrea sa candideze la alegerile prezidențiale, iar președintele Pro Romania nu a dat un raspuns privind eventuala susținere a candidatului…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, a declarat ca “solutia unica” pentru ca fortele de stanga sa castige alegerile prezidentiale din toamna acestui an ar fi realizarea unei aliante intre PSD, ALDE si Pro Romania. “Solutia unica este una singura, castigatoare, spun eu, alianta a celor 3 partide, PSD,…

- Mai mult de jumatate dintre votanții PSD o vad pe Viorica Dancila ca liderul de drept al partidului, arata ultimul sondaj Avangarde. Acesta a fost comentat și de Radu Banciu, in ediția de miercuri seara a emisiunii Lumea lui Banciu.”Sociologul nostru preferat e Marius Pieleanu - asta e cel…