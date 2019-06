Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a fost invitatul lui Mihai Gadea la emisiunea "Sinteza zilei" de la Antena 3. Intrebat daca premierul Viorica Dancila va ajunge si presedinte ales al PSD, Marcel Ciolacu a declarat: "Categoric da si o sa ii dau si votul meu. S-au spus multe despre PSD dar niciodata ca guverneaza…

- Actuala conducere a PSD încearca, vineri, la ședința CEX al partidului programata la prânz pentru validarea candidaturilor depuse pentru Congresul de sâmbata, sa bareze drumul oamenilor lui Liviu Dragnea catre reîntoarcerea la putere. Surse din conducerea PSD au explicat…

- Congresul organizat dupa intemnițarea lui Liviu Dragnea va avea loc in 29 iunie 2019, la Sala Palatului din Capitala. Deocamdata, singura care și-a anunțat candidatura pentru șefia PSD este premierul Viorica Dancila. Conferința extraordinara a PSD Bihor s-a organizat departe de ochii…

- Premierul Viorica Dancila vrea sa faca imediat dupa Congresul PSD o remaniere extinsa, au relatat surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO, subiectul fiind pe agenda ședinței informale de la Neptun.'Dancila vrea remaniere imediat dupa Congres', spun sursele citate. Sorina Pintea și Eugen Teodorovici…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte PSD, a declarat marti ca o va "sustine moral" pe Viorica Dancila, care a declarat ca are in intentie sa candideze la sefia partidului la Congresul din 29 iunie, afirmand ca nu va participa la eveniment, fiind in spital, scrie agerpres.ro. …

- Comitetul Executiv National al PSD s-a reunit vineri intr-o sedinta care trebuia sa stabileasa cand va avea loc Congresul de alegeri in partid si cum va fi organizat. Viorica Dancila a obtinut astfel prima mare victorie: alegerile vor avea loc in termen de trei saptamani, iar majoritatea de astazi ii…

- Liderii PSD au aprobat, cu majoritate de voturi, propunerea Vioricai Dancila: Congresul PSD va avea loc pe 29 iunie. In replica, Paul Stanescu a demisionat din functia de presedinte executiv. Parlamentarii controlati de Paul Stanescu, Marcel Ciolacu si Gabriela Firea ar putea vota motiunea de cenzura…

- Viorica Dancila s-a incurcat din nou in declaratii, in timpul vizitei efectuate sambata, 4 mai, la Hunedoara. Un tanar a fost sanctionat pentru ca i-a strigat „Rusine!”, in timp ce un grup de protestatari a fost tinut la distanta de catre jandarmi.