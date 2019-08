Ciolacu: Greu de adus parlamentari la PSD Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a spus in ședința CEX PSD de luni, dupa ieșirea ALDE de la guvernare, ca este „foarte greu” partidului sa atraga parlamentari de la alte formațiuni, au relatat surse din PSD pentru STIRIPESURSE.RO. „E foarte greu sa aducem parlamentari”, a zis Ciolacu. Același lucru l-a susținut și secretarul Camerei Deputaților, The post Ciolacu: Greu de adus parlamentari la PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

