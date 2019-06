Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deptatilor, Marcel Ciolacu, care este si lider al PSD Buzau, a declarat, joi, analizand rezultatele alegerilor atat pe plan local, cat si pe plan national, ca PSD a facut ”greseli mari”, iar electoratul i-a aratat cartonasul galben. El a mai spus ca a PSD este primul partid care…

- Viorica Dancila a anunțat ca Guvernul lucreaza la masuri pentru votul in Diaspora, precum prelungirea duratei votului pe mai mai multe zile și extinderea votului prin corespondența. Premierul a precizat ca s-ar bucura daca președintele Klaus Iohannis și Opoziția ar avea un proiect de lege concret,…

- Guvernul Frantei analizeaza posibilitatea impunerii unor cote privind imigratia din ratiuni economice, a anuntat joi Christophe Castaner, ministrul francez de Interne, potrivit MEDIAFAX.In cursul dezbaterilor parlamentare din septembrie va fi abordata inclusiv stabilirea de cote privind imigratia…

- Un mega-scandal a izbucnit in Opoziție, dupa ce Cristian Ghinea, deputat USR, fost ministru in Guvernul Cioloș, a demisionat din Parlamentul Romaniei pentru a pleca in Parlamentul European, fara a vota la moțiunea de cenzura ce a avut loc marți, impotriva Guvernului Dancila. Lui Ghinea…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca de pregatirea si organizarea alegerilor din diaspora se ocupa Biroul Electoral Central, iar institutia pe care o conduce nu are decat responsabilitatea de a asigura sprijin logistic, noteaza Mediafax.

- Ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, a declarat miercuri seara ca premierul Viorica Dancila nu i-a cerut sa demisioneze. Și ministrul de interne, Carmen Dan, refuza sa-și dea demisia, considerand ca acest gest este nejustificat. Aceștia considera ca nu au nici o vina in faptul ca romanii din Diaspora…

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu a declarat joi ca problema pe care o ridica UDMR cu privire la situația cimitirului din Valea Uzului trebuie obligatoriu soluționata, prin implicarea autoritaților locale și a Guvernului, potrivit Mediafax.

- Candidatul PNL pe prima pozitie a listei pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, a declarat marti, la Buzau, ca vor merge la urne pe 26 mai "cel putin 500.000 de romani din diaspora", ceea ce va face ca prezenta la vot sa fie mult mai mare decat la precedentele alegeri europarlamentare."Va…