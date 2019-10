Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat ca a fost o greșeala protejarea președintelui ALDE, Calin Popescu Tariceanu, prin respingerea Senatului a cererii DNA pentru inceperea urmaririi penale.Intrebata daca protejarea lui Calin Popescu Tariceanu, in cazul inceperii urmaririi penale a liderului ALDE, a…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, dupa consultarile de luni cu Klaus Iohannis, ca acesta discuta cu partidele pentru ca vrea sa vada daca viitorul premier și Guvern întrunesc majoritatea în Parlament. El a precizat ca ALDE nu va vota noul Executiv daca PMP va face parte din el.„O…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca motiunea de cenzura va trece si ca premierul Viorica Dancila isi face "singura curaj" in conditiile in care, in prezent, opozitia este mai numeroasa, scrie Agerpres. "Calculele sunt facute. Insa, dupa cum vedeti, fiecare pare sa aiba…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, i-a solicitat luni premierului Viorica Dancila sa nu propuna un nou comisar european din partea Romaniei pana dupa votul motiunii de cenzura pentru ca, "cel mai probabil, nu va mai fi in situatia de a face vreo propunere". "Doamna Dancila a mai picat un examen,…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a afirmat, duminica, ca observa o "zbatere disperata" a premierului Viorica Dancila care a ajuns sa promita parlamentarilor ALDE fotolii ministeriale si inclusiv...

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, intr-un interviu pentru MEDIAFAX, ca nu este de acord cu varianta remanierii, emisa de premierul Viorica Dancila, spunand ca in prezent Guvernul funcționeaza din inerție și este nevoie de un gest puternic, de forța al șefului Executivului."Nu…