- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca sunt parlamentari ai PSD care au semnat motiunea de cenzura, nominalizandu-l in acest sens pe deputatul Mihaita Gaina, dar a sustinut ca motiunea nu va trece in Parlament.

- "Motiunea nu trece! In urmatoarele zile vom asista cum opozitia formata din cinci partide se va stradui sa treaca o motiune de cenzura. Ca de obicei, nu au niciun program de guvernare, nici macar o schita, un minim proiect in situatia (putin probabila) in care vor ajunge la guvern. Stie cineva care…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, spune ca motiunea de cenzura pe care intentioneaza sa o depuna Opozitia nu va trece, el sustinand ca este mult mai usor sa strangi semnaturi...

- Doi parlamentari PSD, apropiati de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, au semnat motiune de cenzura a PNL, sustin surse politice pentru Adevarul. In schimb, noua parlamentari ai Opozitei - de la ALDE, PMP si ProRomania - au trecut de partea premierului Viorica Dancila, desi au semnat motiunea.

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, a declarat luni ca toti senatorii si deputatii PMP au semnat motiunea de cenzura, el precizand ca sustinerea pentru viitorul guvern este conditionata de infiintarea unui minister pentru Relatia cu Republica Moldova. "Am discutat si…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, a declarat luni ca toti senatorii si deputatii PMP au semnat motiunea de cenzura, el precizand ca sustinerea pentru viitorul guvern este conditionata de infiintarea unui minister pentru Relatia cu Republica Moldova. "Am discutat si cu domnul…

- 'PMP sustine fara nicio rezerva motiunea de cenzura initiata de Partidul National Liberal, in acest sens au avut loc discutii intre conducerea Partidului Miscarea Populara, reprezentata de presedintele Eugen Tomac, si conducerea PNL, reprezentata de presedintele Orban. Din punctul de vedere al Partidului…

- Un scandal a avut loc in PNL, dupa ce mai multi liberali s-au opus motiunii de cenzura. Au fost doua tabere aproape egale, pro si contra moțiunii. Cei care sunt impotriva depunerii spun ca, de data aceasta, ar trebui sa aiba pe hartie 233 de semnaturi, cele necesare ca numar de voturi, astfel incat…