Ciocolată de casă în două culori Mod de preparare Ciocolata de casa in doua culori Se freaca untul un pic pana e cremos. Se imparte in doua, se intind pe masa de lucru 4 folii de plastic sau celofan. Se ung cu putin ulei. Se amesteca intr-un bol mare 250 gr lapte praf cu cacaoa, in alt bol se pune restul de lapte praf. Se pune intr-o oala zaharul cu apa si se lasa la foc mic sa se topeasca zaharul. Cand incepe sa fiarba compozitia, adica incepe sa faca spuma deasupra, mai lasati la fiert cca 1 minut. Se toarna jumatate din acest sirop peste laptele cu cacao si se amesteca repede (amestecul inca nu e „legat" de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

