Este prima oara in sapte saptamani cand politia incearca sa disperseze in acest fel o manifestatie pasnica a unor studenti in centrul capitalei algeriene.



In afara de grenade lacromogene, politia a intervenit cu un tun cu apa impotriva unor studenti adunati in fata sediului Postei Mari - epicentrul contestarii la Alger.



In pofida interventiei politiei, studenti, care scandau "Bensalah cara-te! sistem, cara-te!”, erau prezenti in continuare in fata imobilului emblematic din centrul Algerului, incercuiti de cordoane de politisti antirevolta.



Algeria este zguduita de…