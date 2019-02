Ciocniri violente cu militari venezueleni la frontiera cu Brazilia: doi morţi şi 18 răniţi O femeie a declarat anterior pentru AP ca fratele sau a murit dupa ce a fost ranit in confruntari cu membri ai fortelor armate venezuelene. Insa medicul citat a declarat pentru AP ca fratele femeii era in viata. Medicul a precizat ca cei doi morti nu au fost identificati. Aceste ciocniri ai avut loc in timp ce opozitia venezueleana incerca sa puna in aplicare un plan in vederea introducerii unor ajutoare umanitare in aceasta tara din America Latina, in pofida interdictiilor impuse de presedintele Nicolas Maduro. KAMALA HARRIS SE OPUNE UNEI INTERVENTII MILITARE … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

