- Protestele contra proiectului de lege care ar permite extradarea suspectilor din Hong Kong catre China continentala au degenerat, politia arestand miercuri si joi 11 persoane si facand uz de gaze lacrimogene pentru a dispersa demonstrantii, relateaza Reuters si dpa. Proiectul noii legi, a carui dezbatere…

- Consiliul Legislativ din Hong Kong a ramas inchis si joi, dupa ce in ajun acest for a decis sa amane a doua lectura a controversatului proiect de lege care ar permite extradarea suspectilor catre China continentala, dupa ce in semn de protest fata de noul act normativ zeci de mii de manifestanti au…

- Criza din Hong Kong escaladeaza: polițiștii au folosit gloanțe de cauciuc, spray-uri cu piper și gaze lacrimogene impotriva zecilor de mii de manifestanți care au inconjurat sediul administrației.

- Zeci de mii de persoane protesteaza in Hong Kong fata de o lege privind extradarea despre care criticii sustin ca va permite Chinei sa persecute oponentii sai politici din regiune, informeaza BBC, potrivit news.ro.Proiectul de lege va permite cereri de extradare de la autoritatile din China,…

- Mai multe organizații din Franța, Belgia, Olanda, Italia, Portugalia și Spania au cerut autoritaților naționale de protecție a consumatorilor sa acționeze impotriva portalului AliExpress, deținut de catre gigantul chinez Alibaba, deoarece acesta nu respecta drepturile europenilor, scrie Reuters. Anterior,…

- Grupul auto chinez BAIC vrea sa achizitioneze o participatie de pana la 5% la producatorul auto german Daimler AG, pentru a-si asigura investitia in compania Beijing Benz Automotive, care produce in China vehicule Mercedes-Benz. Potrivit unor surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul…

- Politia franceza a lansat miercuri gaze lacrimogene in centrul Parisului pentru a stavili avansul demonstrantilor, care aveau chipurile acoperite cu masti negre, pe masura ce mii de oameni au profitat de marsul anual de 1 mai pentru a protesta impotriva politicilor presedintelui Emmanuel Macron,…

- Politia din Kazahstan a arestat vineri zeci de protestatari in capitala Astana si in cel mai mare oras din tara, Alma-Ata, relateaza reporterii Reuters. Protestele au fost organizate de bancherul Muhtar Abliazov, refugiat in Franta, opozant al fostului presedinte kazah Nursultan Nazarbaev.…