Elvetianul Roger Federer, calificat, marti, in semifinalele turneului de tenis de la Roland Garros, la care participa pentru prima oara incepand din 2015, a afirmat ca "este nerabdator sa treaca testul" care il asteapta contra lui Rafael Nadal, vineri.

"Sunt foarte bucuros, in primul rand pentru a fi din nou in semifinalele unui turneu de Mare Slem. Acest lucru nu mi s-a intamplat de peste un an (de la Openul Australiei 2018), pentru ca am avut cateva infrangeri dificile in optimile de finala (US Open 2018 si Australian Open 2019) si in sferturile de finala (Wimbledon 2018). Din acest…