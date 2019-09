Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier la primele ore ale dimineții, inainte de ivirea zorilor. O autoutilitara și o mașina s-au ciocnit in Lugoj. In urma impactului doua persoane au fost ranite și transportate la spital. Conform polițiștilor, coliziunea s-a produs pe strada Salcamului din Lugoj, din pricina unui șofer in…

- Șase persoane, intre care și doi copii, au fost ranite, miercuri, intr-un accident produs pe un drum județean din Bistrița-Nasaud, dupa ce șoferul a pierdut controlul mașinii și s-a rasturnat in șanț, potrivit Mediafax.Mașina in care se aflau șase persoane s-a rasturnat pe Drumul Județean…

- Trei tinere au ajuns la spital in aceasta seara, in urma unui accident produs la capatul strazii Fagetului din Lugoj. Femeile au fost ranite dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. Șoferul, un tanar din Lugoj, circula cu viteza foarte mare din direcția strazii Fagetului, iar cand s-a apropiat…

- Cinci persoane, dintre care doua minore, au fost ranite si transportate la spitalul din Lugoj, in urma unui accident rutier care a avut loc sambata, intre localitatile timisene Tipari si Costeiu. In accident au fost implicate doua autoturisme.Summitul G7, umbrit de proteste - Mii de persoane…

- Trei persoane au fost ranite, miercuri, pe șoseaua de centura a orașului Lugoj, județul Timiș, dupa impactul dintre doua autoturisme. Pentru doua dintre victime a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare, conform Mediafax.Pompierii din Timiș au intervenit, miercuri, pe centura…

- O fetita patru luni a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, in urma unui accident rutier produs, vineri, pe raza localitatii Corcova. "Un tanar in varsta de 18 ani, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii Corcova, pe fondul unor preocupari de natura a-i distrage atentia,…

- Ziarul Unirea FOTO| Accident pe autostrada A1, la ieșirea spre Valcea. Cinci persoane ranite dintre care patru copii Accident pe autostrada A1, la ieșirea spre Valcea. Cinci persoane ranite dintre care patru copii Cinci persoane, intre care patru copii, au fost ranite, joi seara, pe autostrada A1, la…

- Un accident rutier soldat cu ranirea a cinci persoane, in care au fost implicate un autocar, un microbuz si un autoturism, a avut loc marti pe raza localitatii Comlosu Mic din judetul Timis. "In accident au...