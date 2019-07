Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a petrecut in aceasta dupa amiaza in Timiș, pe raza localitații Comloșu Mic. Au fost implicate un autocar cu 30 de pasageri, un microbuz in care erau șase persoane și un autoturism in care se aflau patru persoane. ”In accident au fost implicate un autocar care transporta 30 de persoane,…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unui tanar in varsta de 25 de ani care circula la volanul unui microbuz dinspre Comloșu Mic spre Jimbolia. El a observat prea tarziu o coloana de mașini ce așteptau ca mai mulți muncitori, care efectuau lucrari in zona, sa elibereze șoseaua. Nu…

- Un autocar care transporta 30 de persoane, precum și un microbuz și o mașina in care se aflau alți zece oameni, au fost implicate, marți, intr-un accident rutier produs in județul Timiș. Cinci persoane au fost transportate la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.Accidentul rutier a avut…

- Inspectoratul pentru situații de urgența Timiș a fist slicitat sa asigurare masuri PSI și prim ajutor medical la un accident rutier in localitatea Comloșu Mic. In accident au fost implicate un autocar care transporta 30 de persoane, un microbuz cu 6 persoane și un autoturism cu 4 persoane. In urma impactului,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Timis intervine prin asigurarea masurilor PSI si cu servicii de prim ajutor medical la un accident rutier in localitatea Comlosu Mic.In accident au fost implicate un autocar Atlassib care transporta 30 de persoane, un microbuz cu 6 persoane si un autoturism cu…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in localitatea Aricestii Rahtivani, judetul Prahova. Potrivit ISU Prahova, se intervine pentru asigurarea zonei unui accident rutier ce a avut loc la iesire din…

- Un microbuz cu 12 pasageri a fost implicat intr-un accident rutier, sambata dimineata, in municipiul Targu-Jiu, iar patru persoane au ajuns la spital, informeaza Mediafax. Potrivit reprezentatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj, accidentul s-a produs pe strada Unirii din ...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, accidentul a avut loc langa Timisoara, pe sensul de mers dinspre Arad spre Timisoara. "Accident rutier autostrada A1 km 502: un microbuz cu o furgoneta implicate, 10 persoane (cetateni bulgari) implicate din care 1 incarcerat,…