- Patru persoane au murit, alte patru au fost ranite intr-un accident care a avut loc duminica, in zona localitatii Baltati din Iasi. Potrivit Politiei, accidentul s-a produs din cauza unui sofer care a intors masina neregulamentar. Accidentul s-a prous pe DE 583, in zona localitatii Baltati. Oferta de…

- Accident pe traseul Hancești-Chișinau. Un tractor s-a rasturnat dupa ce a fost lovit violent de un autocamion.In urma impactului, șoferul și pasagerul din tractor au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Accident cumplit, aseara, pe Drumul European 85, in afara localitații Poșta Calnau. Doi oameni au murit și trei au fost raniți, dupa ce doua mașini s-au izbit violent. Tragedia s-a produs la aproximativ doi kilometri de localitatea Poșta Calnau. Un autoturism care mergea dinspre Ramnicu Sarat…

- Un accident a avut loc miercuri dimineața, 28 august, la ieșire din Constanța catre cumpana. Mașina in care se aflau doua persoane s-a rasturnat, din cauze necunoscute. Polițiștii au constatat ca șoferul consumase bauturi alcoolice. Potrivit reprezenatntilor ISU Dobrogea Constanta, evenimentul rutier…

- Scene de o violenta extrema au fost filmate langa Bucuresti, in comuna ilfoveana Balotesti. In timpul unui scandal monstru, un barbat se urca la volan si intra in plin cu masina in mai multi adversari. Unii sunt luati pe capota, altii sunt loviti si aruncati pe marginea drumului. Sase persoane au fost…

- Șapte persoane au fost implicate intr-un accident rutier care s-a produs luni seara pe DN 2E, in apropiere de Berchișești, dupa ce autoturismul in care se aflau toți cei șapte a fost scapat de sub control de șofer și s-a rasturnat in afara drumului. Accidentul s-a produs in jurul orei 20.30, ...

- Un bebeluș de 4 luni a murit, vineri, dupa ce mașina in care era, condusa chiar de tatal sau, a lovit un cap de pod din localitatea Corcova, județul Mehedinți.Potrivit Politiei Judetene Mehedinți, un tanar in varsta de 18 ani, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitații Corcova,…