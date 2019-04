Ciocnire violentă între două microbuze în Arad: 7 răniți, traficul rutier e blocat Șapte persoane au fost ranite, duminica seara, dupa impactul dintre doua microbuze, pe DN 79 la ieșirea din Chișineu Cris spre Arad. Traficul rutier in zona este blocat, potrivit Mediafax. Potrivit ISU Arad, accidentul s-a produs pe DN 79, la ieșirea din Chișineu Criș spre Arad, intre doua microbuze. Șapte persoane au fost ranite, iar doua dintre ele au fost preluate de ambulanțe SAJ și SMURD pentru a fi duse la spital. Celelalte victime primesc ajutor medical la locul accidentului. Drumul Național 79, in zona producerii accidentului, este blocat pe ambele sensuri. Polițiștii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

